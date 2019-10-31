早前報名參選南區區議員海怡西選區嘅黃之鋒，已經被選舉主任蔡亮通知，其區選提名無效。聽其言，觀其行，佢冇得選係「事有必至，理有固然」！若然被官媒斥為「新生代漢奸」嘅黃之鋒可以入閘，豈不是應了毛澤東所說的：難道我們愈怕「鬼」，「鬼」就愈喜愛我們，發出慈悲心，不害我們，而我們的事業就會忽然變得順利起來，一切光昌流麗，春暖花開了嗎？

官媒直斥黃之鋒和「叛國禍港四人幫」之一嘅民主黨創黨主席李柱銘，係「一老一小兩個小丑」，稱黃在一四年違法佔領行動中，親自發動中學生罷課等，形容佢係美方勢力在香港代言人，是亂港分子，已主動「賣身」予美國主子！

呢條新生代漢奸，之前被形容為「黃衞兵」，向以激進、勇武抗爭禍港吸睛，曾經喺七一回歸時屢次佔領金紫荊廣場，做「擒獸」爬上金紫荊又圍之以黑布；外媒吹捧呢位面無四両肉，成副憤世嫉俗嘅面孔為「抗爭的面孔」，搞到佢鬆毛鬆翼，當正自己係「革命家」。呢！當佢知道被DQ後，一直大放厥詞，直言「北京千方百計不知幾咁想DQ我」，就係因為佢叫「黃之鋒」。呢個小丑漢奸，氣燄囂張，自我膨脹到令人作嘔！

假的真不了，嫩漢奸根本就係貪生怕死之徒。

大家若非善忘，應記得條友學人絕食，又畀人踢爆偷飲葡萄糖水；一六年去泰國「進行交流」被扣留，嚇到佢幾乎失禁，驚返唔到香港就大鑊！呢位空有一張「抗爭的面孔」嘅黃之鋒，活脫脫就是個怕死嘅漢奸，而從來做漢奸的都口不對心！呢條友官司纏身，仍不忘跑去德國、美國、澳洲、台灣等地尋求支持，唱衰香港，比之老漢奸李柱銘、「為美國而戰」嘅大漢奸黎智英更勤力想搞衰香港！被DQ後自以為可引起國際關注，北京會驚，躁人之辭多，人窮則詐，笑死人！