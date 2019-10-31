意大利政壇的左右之爭漸漸進入白熱化階段。前副總理薩爾維尼領導的極右聯盟黨，與總理孔特領導的極左五星運動所組成的聯合政府於今年八月解散，薩氏原本打算挾着高民望提早大選，踢走對方執政，奈何計劃失敗，只能暫居反對派的位置，對抗孔特與民主黨新組成的聯合政府。薩氏正尋求在地方選舉大反擊，只要執政聯盟大敗，他就有藉口捲土重來。最新的結果顯示，他在中部翁布里亞的地選大捷，聯同新盟友意大利兄弟黨奪得超過百分之四十七選票，五星運動的得票率卻比上屆劇跌七點四個百分點。

翁布里亞的人口雖然只佔全國約百分之二，但結果具指標作用，薩氏已磨拳擦掌準備艾米利亞羅馬涅大區的選戰。該地盤一直是左翼的票倉，倘若孔特再度大敗，可能承受不住壓力而垮台。戰果反映新政府未能滿足民眾的要求，財案未如人意是失票的主要原因。意大利正面臨嚴峻的財赤和債務危機，在削支平衡和維持福利之間糾纏不休。薩氏對歐盟不屈的強硬作風，令他的民意持續高企，加上挾着反對派的光環，更加無往不利。

然而，孔特政府倒台並不代表薩氏可以順理成章執政，前者有機會要求即將離任的歐洲央行行長德拉吉組成技術官僚政府，順道解決國家的財務問題。薩氏當然反對，說這樣對國家不敬，唯一出路是提早大選。孔特迴避這選項，因為他也預料到五星運動將會大敗，短期內難以翻身，惟有拖得就拖，拖到聯盟黨的聲勢變弱。

五星運動在敗選聲明中將責任歸咎盟友民主黨，該黨是其主要競爭對手，結果證明結盟無助將議席最大化，聲明卻得出一個古怪結論：「我們正尋求超越相反兩極的第三條路。」近年政客都潮興講第三條路，尤其當對立加劇的時候，但法國馬克龍可以等同孔特可以嗎？事實上他能嘗試的組合大致都試過了，只有純右這條路未走──這等同左翼末路。