美國總統特朗普高調宣布，特種部隊成功擊殺伊斯蘭國領袖巴格達迪，除了為競選連任造勢，還想堵住國會議員的口。美國朝野普遍認為，特朗普倉促宣布從敍利亞北部撤軍，等於為土耳其軍事攻打庫爾德族武裝提供了免費通行證，特氏明顯希望藉着巴格達迪的死訊，重申伊斯蘭國已被擊潰，美軍已經「圓滿結束任務」的論調。

只可惜國會對此並不買帳，眾議院日前以四百零三票對十六票，通過針對土耳其在敍北打擊庫爾德族武裝的制裁決議。這份獲得逾一百七十名共和黨人贊成的議案，將制裁土耳其高級官員，並禁止將美國物資轉移到用於敍利亞的軍事行動，亦要求國防部提交計劃，以確保伊斯蘭國俘虜被妥善收押。

眾議院議長佩洛西強調，即使巴格達迪死了，伊斯蘭國仍然是一個嚴重的威脅。證諸歷史，實踐證明，恐怖組織領袖「一雞死，一雞鳴」，當年拉登命喪美軍特種部隊之手，華府也將之當成反恐一大勝果而大書特書，結果代替阿蓋德組織成為恐怖活動旗手的，正是其分支伊斯蘭國。

正是哪壺不開提哪壺，特朗普在公布巴格達迪的死訊時，公開感謝了土耳其政府。此前不久，華府還以土耳其「認真執行在敍北停火」為由，宣布終止對該國的制裁措施。土耳其搞亂敍利亞北部局勢，會否令伊斯蘭國捲土重來，尚待時間證明，但美國政界對土耳其這個北約成員國的不滿日甚一日，卻是不爭的事實。眾議院外交關係委員會共和黨首席議員麥考爾批評，美國讓土耳其加入北約，是為了保護他們免受前蘇聯傷害，如今他們反過來購買俄羅斯軍備，並透過在敍利亞的軍事行動，威脅其他北約盟友的安全。

可以看到，美國不少政客對土耳其「兩面三刀」的作風不滿已久，為庫爾德人「鳴不平」只是觸發點而已。美國及其他北約成員國一直強調，土耳其購買的俄製導彈防禦系統，與北約其他部隊的體系並不兼容，為北約埋下安全隱患。有分析甚至擔心，俄製導彈防禦系統在與北約防空系統「整合」的過程中，可能存在洩密問題，甚至在系統內發出「欺騙信號」，將戰鬥機「偽裝」成F35隱形戰機，美方早前宣布中止對土國出售F35項目，正是這個原因。

當然，土耳其作為具重要戰略地位的區域大國，選擇游走於美、俄兩強之間，自然不過。特朗普口口聲聲土耳其遵守華府主導的停火協議，事實卻是埃爾多安與普京坐下來談判後，兩國同意在敍利亞北部安全區聯合巡邏，特朗普這才忙不迭以「守衞當地油田」為藉口，保留部分軍事實力。反觀土耳其方面有恃無恐，聲言若歐盟方面對土國進行制裁，將開放邊境讓數以百萬計的敍利亞難民前往歐洲。而對於美國而言，加強懲罰土耳其並不困難，問題是將安卡拉徹底推向俄羅斯，又是否符合美國的利益？或許正因為此，儘管眾議院對土耳其「殺氣騰騰」，但參議院多數派領袖、共和黨的麥康奈爾還是力主對土耳其的全面制裁須慎之又慎。