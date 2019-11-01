世界視線：特朗普彈劾危機　參議院取態關鍵

隨着眾議院對總統特朗普的調查愈來愈深入，彈劾議案幾乎肯定付諸參議院表決，共和黨籍參議員能否保持團結，成為特氏面對的最大挑戰。

有媒體報道，特朗普近日與參議院多數派領袖麥康奈爾會面，對方給予的忠告是，必須先放棄對參議院內「異見者」的猛烈攻擊。一二年代表共和黨參選總統的羅姆尼日前批評特朗普向烏克蘭政府施壓、要求對方調查拜登父子是「錯誤且令人震驚」，特氏隨即炮轟對方是個「浮誇的自大狂」。

對於麥氏的「諫言」，特朗普似乎「虛心接納」，除了與羅姆尼的口水戰告一段落，對於其他可能倒戈的議員，特氏也減低開火力度。

以目前共和黨在參議院佔據的席次，二十人倒戈才足以把特氏拉下台，彈劾案要在參議院過關，可能性似乎不大，但眾議院調查披露愈來愈多不利特朗普的證據，麥康奈爾想護短也不可能。別的不說，前國家安全顧問博爾頓據聞將自願作證，便被民主黨人視為大殺傷力的秘密武器。麥氏亦已表明，眾議院若通過彈劾議案，將無可避免展開正式聆訊。

除了共和黨人在參議院佔據大多數，基層民眾對總統的支持，亦是特氏自恃的優勢。最新一項民調顯示，仍有高達四成民眾反對彈劾總統。問題是，參、眾兩院在制度上有所不同，前者任期長達六年，競逐連任的壓力相對較小，且採取整個州的大選區制，相對於眾議員兩年一選且選區劃分較小，參議員更傾向於從宏觀角度看政治問題。

當然，大凡政客都不會把全部雞蛋放在一個籃子內。別看共和黨眾議員落力挺特，甚至不惜上演佔領聽證會場地的鬧劇，其實他們對總統的支持遠非「義無反顧」：他們着力攻擊民主黨在調查過程中違反「程序正義」，對於特氏實際上有否以權謀私卻避而不談。這一招「避實就虛」，參議員何嘗不懂？有參議員指出，一旦展開彈劾聆訊，議員們必須大公無私，扮演好「陪審員」的角色。如此看來，參議院作為特朗普的最後防線，是否像表面那樣穩固，不無疑問。