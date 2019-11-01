神州觀察：黨員不信馬列　官場迷信風水

內地官場近年時興風水，從官員卜運到貪官避險消災，乃至建高樓大廈和城市發展規劃要請風水大師指點，且言聽計從。信奉馬列的中共官員淪為算命卜卦的忠實信徒，科學發展離不開堪輿之術，荒唐背後是官場腐敗、官員墮落。

浙江嘉興市委前常委、嘉興經濟開發區前黨工委書記何炳榮，日前因受賄及濫用職權罪被判囚九年半。官方通報其貪腐細節，提到其生活腐化墮落，嗜酒如命，四年間以公款購買一千四百七十樽名酒，退休時已被其喝光。另一項比較特別的就是批其「迷信風水」，相較於以往紀委通報多批貪官搞迷信活動，這是官方首次通報有官員信風水。

據稱何炳榮在任時，開發區欲建一座大廈，他曾經請風水大師決定大樓大門方位，也曾邀請風水大師到自己辦公室看風水。去年十月，他察覺到或將受查時，又請了另一位大師到家中看風水，轉換廚房、廁所等擺設以圖改運避險。

眾所周知，共產黨是無神論者，不信鬼神、不會迷信，這是共產黨人的靈魂和命脈，更是共產黨人「先進性」的重要標誌。諷刺的是，如今官場卻迷信成風，算命看相、燒香拜佛，信陰陽、信風水，在當今九千萬中共黨員中，真正信奉馬列主義的人，恐怕只是鳳毛麟角。

據國家行政學院早前調查，全國半數以上的縣處級官員迷信風水，相信鬼神。在近年官方公布的反腐案中，被批迷信的貪官也比比皆是，有些更是荒誕不經，例如山東泰安市委前書記胡建學，因為曾有「大師」預測其可當副總理，但命裏缺一座「橋」，於是他下令將耗資數億元的國道改線，硬是在水庫上架起一座橋。何炳榮等人篤信風水，不過是官場迷信的一個縮影。

不少官員在公開場合大談理想、信仰，私下卻癡迷風水。他們最關心自己的前程，熱衷占卜官運，官運不順要看祖墳風水，剛獲提拔就問何時再上台階，聞舉報便急抱佛腳，冀「逢凶化吉」。更荒唐的是，部分地方甚至邀風水師直接參與建築及城市發展規劃的設計，尤其是有實權的政府部門蓋辦公樓，特別講究辟邪改運。

「不問蒼生問大師，不信馬列信鬼神」，近年官場因腐敗而迷信，權力與迷信結緣已成官場腐敗的新現象，下至村黨支部書記，上至位高權重的高官，例如前政治局常委周永康找和尚看面相、看祖墳。周永康尚且如此，又遑論其他人？

上樑不正下樑歪，中國社會之所以出現信仰危機，主要就是官員的信仰出了問題。當占卜官運、求神拜佛成為官員信奉的超自然力量，即使中紀委三令五申，嚴禁黨員幹部燒香拜神，官員們依然會是酒肉穿腸過，鬼神心中留。