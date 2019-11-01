正論：經濟衰退成定局　何堪暴力再添愁

昨日萬聖節，暴徒號召殺入蘭桂坊鬧事，全城沒有絲毫節日氣氛，街道冷冷清清，警方如臨大敵。為這深秋更添愁緒的是，統計處公布本港第三季GDP按年急跌百分之二點九，不僅遠遜預期，更是十年來最差，香港陷入技術性衰退已是不爭的事實。

香港經濟有多壞，其實不用港府煞有介事公布種種數字，市民走在街頭已感受得到。最明顯的是旅遊旺區旅遊巴亂泊、內地旅客爆買的場面不再，名店門堪羅雀，食肆倒閉，吉舖湧現。至於大學聯校就業資料統計庫提供的大學生就業空缺，亦較去年減少逾一成二，為近年所未見。加上第三季GDP自○九年金融海嘯後首次錄得季度按年跌幅，而且是連續兩季錄得按季負增長，預料全年經濟增長要達到港府預測的百分之零至百分之一也有困難，香港經濟衰到貼地，有目共睹。

事實上，香港作為細小而開放的經濟體，外圍稍有風吹草動都會牽一髮動全身。中美貿易戰打了逾年，香港進出口貿易跌跌不休，現在兩國好不容易達成首階段貿易協議，原擬在智利舉行的APEC峰會簽署落實，詎料人算不如天算，智利受香港反修例暴亂「啟發」，示威暴潮一發不可收拾，連峰會都要叫停。中美好事多磨，本港止暴制亂又遙遙無期，經濟前景更難明朗化。即使港府推出三輪合共逾六百億元的紓困措施，但只要暴亂仍然持續，市民及旅客無法恢復信心，消費市道依然疲弱，經濟要走出谷底談何容易。

更雪上加霜的是，投資者及本地富戶對香港前景失去信心，資金紛紛外流，有指六月至八月已有高達三、四十億美元的資金從香港流入新加坡。繼新加坡總理李顯龍擔心香港動盪令亞洲經濟受到衝擊後，其妻兼淡馬錫控股首席執行長何晶亦表示，與其糾結香港的資金和人才流向新加坡，不如反思香港失去傳統的「中國窗口」角色，將來如何定位。

當局者迷，旁觀者清，這番言論可謂當頭棒喝。很可惜，由高官到市民都未見有人思考香港前景問題。港府一味望天打卦，寄望暴亂黑手良心發現自行收手；暴徒一心一意攬炒，樂見自己家園萬劫不復。最令人費解的是縱暴市民，至今仍然以為所做一切「為了民主」，是應當付出的代價，卻渾然不知香港一旦失去國家支持、失去經濟價值，甚麼也不是！最可惡的是，港府連推出紓困措施都搔不着癢處，按人頭補貼旅行社猶如杯水車薪，資助運輸燃料開支更是聊備一格，在「衰過沙士」、「差過金融海嘯」的嚴峻環境下，港府施政「堅離地」，制亂無期更添怨，香港要翻身難上加難。

舞榭歌台，風流總被雨打風吹去。香港百年基業被反修例暴亂一鋪打殘，法律無人敬畏，經濟無人關心，香港這艘破船在狂風怒濤中焉能不沒頂？以往特區遇到困難，還有中央出手打救，如今中央因為貿易戰而自顧不暇，加上反中仇共情緒氾濫成災，香港如何走出困局，令人惆悵，令人憂傷。