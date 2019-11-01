功夫茶：民族大義千斤重　輕判辱旗太混帳

香港回歸廿二年，「一國兩制」走樣變形，「一國」一再受辱，特區政府連保護一面五星旗都無能為力，難怪烈火暴行持續升溫！依家仲要「警察拉人，司法放人」，是可忍孰不可忍吖！

是咁的，早兩個月沙田示威期間，有暴徒將五星旗拆下、踐踏再拋入城門河，以為自己好威咁款。涉案者早前承認一項侮辱國旗罪，判二百小時社會服務令，結果一出，全城嘩然，皆因判刑仲輕過月前內地漢喺美國駐港領事館大閘塗鴉被判即時入獄四星期嘅案例。喂，侮辱國旗最高可判三年監禁，五星旗竟不及美領館大閘矜貴，你話中國人唔嬲就假！

阿哥，羞辱五星旗即係等於踐踏國家民族尊嚴，稍有血性嘅中國人，豈容五星旗一再被踐踏、噴污、淋液、火燒、拋落水，睇見當日一大班年輕人如此侮辱五星旗，真係眼火爆！少年弱則國弱，咁多年輕人只有英國心、美國情，香港梗係有排衰！

屈指一算，示威者侮辱五星旗，六月至九月已有九單，佢哋樂此不疲，變本加厲，咪就係古人話齋，「禁而不止，則刑罰侮」囉。嗱，七一暴徒衝入立法會，將五星旗換成黑色紫荊旗；八月又有遊行人士將尖沙咀海旁嘅五星旗拆下丟落海，更一度掛上「香港獨立」旗幟……唉，廢官一旗之不護，何以奢談止暴制亂啊！

港府冇靈魂至此，明知五星旗成為攻擊目標，從來冇吸取教訓派員護旗，實是失職，加上司法助紂為虐，也難怪內地官媒發火，怒轟沙田示威者侮辱國旗判刑過輕，毫無阻嚇力，強調喺愈演愈烈嘅暴力面前，應讓「法律武器」發揮遏制犯罪、震懾暴徒嘅作用！可惜啊，家陣「法律武器」只用來庇奸護惡，維護國家尊嚴？司法機構睬你都傻！

好明顯，判社會服務令不足以反映侮辱五星旗嘅嚴重性，判刑似有還無，連𢱑痕都大力過佢，難怪暴徒侮辱五星旗無底線。嗱，關注團體紛紛質疑，連塗鴉美國領事館大閘都要判囚，有乜理由侮辱五星旗只判社服令，擺明雙重標準，有違公平公正，促律政司上訴到底！

特區政府同埋「避政司司長」鄭若驊，若然唔係眼盲耳聾，豈能任由五星旗一再受辱？司法量刑求其，避政司司長豈能眼眨眨，扮花旦？

功夫茶只能說，回歸以來香港一直沉淪，很大程度就係司法不公不義，法治失焦，沒有做到「罰可畏」！司法刀把子由洋人及其代理人把持，佢哋心繫邊個家國，諗都諗得到。家陣𡃁仔拉屎在枱上，作為律政司司長，難道用個大碗蓋住就當冇事發生？再不作為，遲早一褲都係嘅咋！