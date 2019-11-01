新冷戰是全球化的，因為目的是要保美國的全球霸權，抑止任何挑戰者。正因如此，美國與中國、俄羅斯的鬥爭不僅可以通過代理人戰爭來取勝，也可迂迴作戰，圍魏救趙。新冷戰再不是硝煙之戰，而是全方位的混合戰爭。

因此，敍利亞的內戰似乎與中國離得很遠，卻關係着美國的霸權保衞戰，俄羅斯的介入打垮了美國的企圖，一是推翻不了敍利亞政權；二是建立不了伊斯蘭國的哈里發帝國；三是連法國構思的大庫爾德斯坦也沒法鞏固。伊拉克的庫爾德領土未能與敍利亞庫爾德人部隊連上，更不用說串連伊朗的庫爾德人。俄羅斯高明的地緣政治手段，更離間了美國與土耳其的關係，在中東西亞北部打開了美國通過北約圍堵的缺口。

敍利亞內戰是美國代理人之戰，俄羅斯直接介入的結果，是卡塔爾也從敍國撤退，甚至開始與伊朗合作，美國在中東西亞的布局便全然崩潰。以色列不敢妄動，美國現時只能在黎巴嫩和伊拉克搞類似「顏色革命」的動作，即使美軍霸佔敍利亞油田，走私石油出口（經土耳其相信是送往以色列，低價銷售，一如伊斯蘭國早幾年的做法），用走私收入來援助反對武裝和購買美國武器。只要俄羅斯堅持，支持敍利亞軍隊進攻，美軍也多會是卸甲而逃。

敍利亞內戰因為俄羅斯超卓的外交、軍事、政治舉動，美國在中東便全盤失落。

美國失去地區霸權，伊朗、伊拉克、敍利亞、黎巴嫩、也門便可以連成一整片，排斥美國及其代理人的進入。以色列在美國撤軍之後，也不可能冒進，反而因為石油、天然氣的利益，先與埃及，繼而與敍利亞、黎巴嫩乃至巴勒斯坦合作，發展整個東地中海的油氣經濟。

少了美國的挑撥，以色列右派會受到國內政治抑制，與巴勒斯坦的兩國制，與伊朗的和平並存，都可以推行。歐盟以至土耳其（已放棄了恢復奧斯曼帝國的地緣政治野心），亦多會樂見其成，並就地區的重建和發展分一杯羹。海灣諸小國不可能抗拒大勢所趨，只有沙特阿拉伯被冷落和邊緣化，卻面對國內反封建專制政治的改革勢力挑戰。

敍利亞準備召開憲法會議，協調和重建國家的團結，正是中東西亞走回重建發展的關鍵一步。阿拉伯、回教和石油天然氣，三者在過去幾十年由歐美大國煽動而成地區禍亂之源，今後卻可反成為地緣政治經濟融合及合作的基礎。

美國霸權的衰落，正是這個地區擺脫百多年殖民主義、帝國主義的黃金時代，中國可以怎樣參與呢？