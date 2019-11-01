如果一座城市正處在幾個月來愈演愈烈的暴亂之中，正處在部分輿情和民眾絕不想和暴亂「割席」，反而縱暴情緒十分狂熱，暴徒們的武力已達到暴恐程度、正殺得性起之時，這座城市即將舉行的一場建制性的選舉，有沒有可能是公平、公正的呢？會不會有引發更大暴亂、傷人、破壞秩序的危險呢？當地政府是不是應該叫停選舉？

上述答案是顯而易見的。第一，這種環境下的選舉不可能公平、公正；第二，暴亂中的選舉有大概率引發更大、更瘋狂、破壞力更強的暴亂；第三，政府必須「叫停」，否則不僅是失職，而且是縱暴，是在親手打造一場不公平、不公正的選舉，世上有沒有這樣愚蠢、不負責任的政府呢？我們還未見「前科」。

不過，在今次香港特別行政區的區議會選舉問題上，我們也許會「有幸」看到林鄭月娥政府將創造一個「前科」。「家國不幸詩家幸，話到同光已惘然」。是的，香港回歸從「建華之年」到時下的「林鄭當政」，多少不幸已不知從何說起，罄竹難書！豈是「惘然」可了？是可忍，孰不可忍！

今次區議會選舉若是在暴亂中「如期進行」，香港反對派最是高興，對他們最有利。這些年來，他們搞的就是亂中奪權，而且幾乎次次得手。然而，過往之亂都遠不及今次之大亂，也沒有選舉和暴亂「撞到正」。只是，他們在謀劃這場反修例風波時，已將它的「政治效應和影響力」考慮發揮到今次區議會選舉和明年的立法會選舉中了。這場風波暴亂拖得愈久、影響力愈大，對他們在選舉中「攻城掠地」、在「暴亂戰火」中「奮力衝殺」愈有利，他們最擔心的是選舉被叫停，那樣「亂中奪權」即會落空。

因此，他們一直大喊大叫選舉不能停，到處散布若區議會選舉叫停，會引起「國際社會的強烈譴責」，會導致「憲制危機」，他們會把官司打到終審法院司法覆核。林鄭月娥政府不知是怕了他們還是別有用心，竟然不顧社稷安危、不顧選舉公平、公正，似乎是放手讓他們在暴亂中奪權得逞也。