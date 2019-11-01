黃之鋒被取消區議會參選資格，這是意料中事，相反，如果這位被形容為「新生代漢奸」的政治小丑竟獲准入閘，才是天方夜譚。擁護《基本法》，效忠香港特區，是對參選人最基本的要求，黃之鋒哪一點符合這些要求？他宣揚「民主自決」實際上鼓吹港獨，怎麼可能擁護《基本法》？他要求美國制裁香港，又怎麼可能效忠香港特區？

黃之鋒辯稱從不主動提倡港獨成為自決選項，指選舉主任取消其參選資格是「政治篩選和審查」、「硬命令和政治任務」。這分明是侮辱選舉主任和公眾智慧，頭腦稍為正常的人都知道，其宣揚的所謂「民主自決」根本是掛羊頭賣狗肉，與港獨沒有任何分別。至於說政治篩選及審查，那是很正常的事，哪個地方的選舉沒有政治篩選？美國可以容許公開勾引外國勢力、要求制裁美國的公民成為候選人嗎？黃之鋒揚言把十八名選舉主任的名單提交美國，威脅予以制裁，這不是政治任務又是甚麼？

說來諷刺，黃之鋒之流逢中必反、逢港府必反、逢建制必反，如今卻反過來要求參選區議會，真可謂厚顏無恥，難道區議會不是建制一部分？他們自稱「為美國而戰」，不是應該去美國參加選舉嗎？說穿了，這班人反建制又參與建制，削尖腦袋往立法會和區議會鑽，既是為了搗亂，更是為了豐厚薪津。天下攘攘，皆為利往，他們把自己包裝成民主鬥士，其實不過是一群逐利之夫罷了。

顯而易見，在目前這種烏煙瘴氣的社會和政治氣氛之下，根本不可能進行正常、公平的選舉，與其進一步製造混亂，撕裂社會，不如先止暴制亂，延後選舉。須知當斷不斷，必受其亂，由洋人扶持的反中亂港勢力對區議會虎視眈眈，黃之鋒一人被DQ，卻有眾多小洋奴獲准入閘，當中不乏參與打砸破壞的黑衣暴徒，他們一旦得勢，區議會固然永無寧日，整個香港也必將雞犬不寧。