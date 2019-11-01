中國崛起，受到西方勢力打壓，本來中國人團結一致抗外，更大的敵人也不怕，可是偏偏有人不做堂堂正正的中國人，寧願做漢奸走狗，數典忘祖，甚至與自己的民族割席。

六月以來的示威暴潮，五星旗成為發洩的目標，拋入水、用火燒及塗污噴黑，用盡各式方法羞辱。國旗代表一個國家的尊嚴，侮辱五星旗等於與十四億中國人為敵，可是在中華人民共和國的領土，香港特區之內公然發生這種大逆不道的事，政府竟懶懶閒，沒有派人好好守護懸掛五星旗的地方，令暴徒有機可乘。而且執法後知後覺，大部分涉事者都逃之夭夭，即使將其繩之以法，但去到法庭所受的刑罰，與公眾的期望有所落差。

九月廿二日有人拆下沙田大會堂附近的五星旗後，拋在地上踐踏，最終旗幟被拋落河，涉案青年承認侮辱國旗罪，被判處二百小時社會服務，判決令社會人士嘩然，因為根據《國旗及國徽條例》，最高可被判處監禁三年及罰款五萬元；過去案例多判處入獄，其中社民連成員古思堯於二○一三年因塗污國旗及區旗而被判入獄九個月。有愛國愛港人士指出，早前塗污美國駐港總領事館大閘案，被告判囚四星期，兩案相比，似有重洋輕華之嫌。官媒亦發表文章批評雙重標準，特區政府應該出手，由律政司對判決提出上訴，希望上級法院會對量刑有較清晰的指引。

公道自在人心，西方輿論常笑中國人特別玻璃心，但他們忘記了玻璃不會自己碎爛，必定有外力破壞。廣東話有說「先撩者賤，打死無怨」，更何況自己人侮辱五星旗，罪加一等，絕不能輕判，否則人人效法，民族顏面何存。中國人樹大招風，受人圍攻難以避免，兵來將擋，水來土掩，敵人愈強，我們要更加強壯。在香港這非常時期，亦是國家升級超級強國的重要關頭，對亂臣賊子仁慈，等於對自己人殘忍。