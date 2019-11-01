山雨欲來風滿樓。昨日萬聖節，香港沒有半點節日氣氛，反而全城如臨大敵，高度戒備。暴徒揚言殺入蘭桂坊搞事，還號召示威者蒙面，海洋公園取消「哈囉喂」活動，港鐵太子站和中環站提早關閉，蘭桂坊協會則呼籲酒吧食肆晚上七點關門，以免九三年人踩人慘劇重演。

蘭桂坊一帶路斜狹窄，酒吧食肆林立，遊客眾多，樓上往往就是民居，暴徒若一窩蜂擠到那裏打砸縱火，隨時發生極嚴重的人命傷亡；倘警方施放催淚彈鎮壓，同樣很易擦槍走火，但暴徒打的心眼就是要逼警方出手，盼激起新一輪民憤，為開到荼蘼的反修例暴亂加油添火。

早說過，即使美國佬和漢奸黎出於選舉考量，一再催促暴徒收兵，要求示威不要太暴力，CNN甚至以「變得更加暴力醜陋」來形容暴亂，但鬼仔易請難送，暴力易放難收，要暴徒乖乖聽命根本不可能。這也是為何暴亂人數明顯減少，暴力程度卻不斷升級，正是他們「不甘心」之故，誓要上演最後瘋狂。

日前城大學生在沙田搞了個「和你傾」活動，大學生個個蒙面上陣，勇武上身，但凡有「和理非」市民發言，要求示威不要暴力，留力應付選舉，勇武者即時報以噓聲和粗口，「和理非」亦不敢多言。一節見則百節知，和理非和勇武不割席，種下暴力變本加厲的惡果，潘朵拉的魔盒已經打開，現在才想將惡魔收回盒內已經太遲。

當梁家傑稱「暴力或能解決問題」，戴耀廷胡說「某程度的暴力可以容忍」，已注定這場所謂爭取民主公義的「革命」只會愈來愈血腥，沒有合理性和道德可言。這些政客為求奪權，將歪理當成真理，荼毒整整一代年輕人的思想，摧毀香港得來不易的法治和經濟基業，香港已難回頭。但別忘記，這些年輕人今日可用暴力反政府，他日一樣可用暴力對付「不代表我」的反對派政客，因果報應，屢試不爽，風物長宜放眼量。