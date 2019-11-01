撰寫專欄這麼多年來，從未試過公開回覆讀者來函，這是頭一遭。以下一封信是來自在獄中服刑十一年的青年，再過一年他就刑滿出獄，本來滿懷希冀。奈何過去數月，一場反修例運動使社會變了面貌，香港儼然成了妖獸都市。

一個年輕人在二十歲左右被囚，在獄中完成了大學課程，到三十歲出頭時，本想以改過自新的姿態重投社會，卻赫然發現不知人間何世！小伙子四顧茫然，來函向筆者求教，但他客氣了，讀畢全信，受教的是在下，好些地方更值得引述出來與讀者分享。

香港因反修例運動引起仇視警察的情緒一發不可收拾，有人甚至估計彼此的矛盾再難彌縫，將永為大患。小伙子在信中卻說：「在我這監獄內所有犯人都是被警察拘捕的，若論有直接仇恨者，必屬我們！但事實是我們這裏超過八成人也十分支持警方，都不知道究竟香港為何會這樣！」

十一年的牢獄生活，這年輕人的身體被囚禁了，沒料到歪打正着，卻把思想保護下來，慶幸沒沾染上香港過去十年來的低智之風。「橫眉冷看」或許是在獅山之下，最早大膽指出港人政治低智化的一個園地，這話題一講多年，如今竟不幸言中。不少人反共、反建制達到瘋狂地步，大大逾越了合理尺度，所以在談論政治問題時，像是亂了心志。

如今的人說理，能像小伙子般，短短兩句話就講得入情入理、邏輯井然的，已不多見。不少網上時事KOL，說話顛三倒四，思想猶如亂絮，預測時局、判斷問題常說常錯，但大量觀眾傻不楞登，卻視之為金科玉律，時長日久，港人又焉能不低智化。世人都怕被囚，但嗚呼香港！生於今天，可能在牢房中才能保護到思想的健全成長，試問世界歷史上，能有過這樣荒謬的例子嗎？上述來函，值得分享的地方尚多，明日續。