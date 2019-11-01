大學政治化，校園不聞讀書聲，只見學生一味無所不用其極，要校長表態與他們同行，聲援被捕學生及譴責警察濫權！公開大學校長黃玉山原定出席閉門對話會議，但有學生要求往場外公開對話；期間有多名學生下跪，懇請黃玉山效法中文大學校長段崇智發出公開信表態譴責警方。唉！讀聖賢書，所為何事？難道做大學校長也要千人一面，個個學搖風擺柳、不分青紅皂白的段崇智盲撐學生，一夕間由「段狗」變「段爸」，就是好校長嗎？

黃玉山見學生下跪，說「你哋唔使咁喎」！的而且確，都甚麼年代了，何必郁吓就下跪？更不必動輒就喊打喊殺，只有自己講、不准他人出聲的「民主」！另有學生希望黃校長坐在地下，同學生一樣「高度」地對話！黃校長苦笑，話自己快七十歲，只想坐一張「很卑微的櫈」；學生最終不滿校方解釋，雙方不歡而散！

倉廩實則知禮節，衣食足則知榮辱。柏楊說：「我們的衣食足了，卻仍不知道榮辱，那是為甚麼？大批購買鑽石名錶，贏不到尊敬……口出惡言，態度蠻橫，贏不到尊敬；前呼後擁，頤指氣使，贏不到尊敬；飛揚跋扈，面子十足，贏不到尊敬。贏得尊敬的是人格的尊嚴，和尊敬別人人格尊嚴。」旨哉斯言！

一代國學宗師姜亮夫回憶民國時期的清華大學：「在清華這個環境中，你要講不正經的話，找一個人講骯髒話是不可能的。先生同先生，學生同先生、同學與同學，碰見了都是講，某個雜誌上有某篇文章，看過了沒有？如都看過兩個人就討論起來，如一方沒有看過，看過的就說這篇有甚麼好處，建議對方去看。」這不就是「大學者，研究高深學問者也」的詮釋嗎？清華人才輩出，大學排名居亞洲第一，豈是偶然？眼見香港的大學生多不務正業，荒廢大好光陰搞無厘頭「時代革命」，衰咗就要校長表態盲撐支持，這是怎樣的時代墮落？