都說計劃趕不上變化，中美經過十多輪貿易談判後，本來敲定在本月舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間簽字作實，中美高層都寄望首階段協議可以刺激經濟、刺激民望，誰料重重障礙掃除後，主辦方智利日前卻忽然宣布取消會議，場地沒有了，中美難道好事多磨？

過去月餘，中美雙方團隊在貿談中考慮了千種變化，但APEC峰會取消，恐怕雙方都未有考慮過。不過智利也是無可奈何，全世界都看到，當地爆發了效法香港暴亂的抗爭，短短兩星期，已有至少十八人喪生，超過七千人被捕，為了避免高層次會議進一步激化當地民情，智利政府遂煞停全球矚目的峰會，原本於十二月舉行的聯合國氣候變化大會亦一併不玩。

智利政府此舉當然是要先安內，先把即將上門的各國政治領袖拒於門外，然後是一邊斡旋，一邊關門拆炸彈。至於APEC峰會有否B計劃？會否移船就磡？至今未見亞太經合組織有回應。

值得一提的是，當晚消息傳來時，美國股市正在交易，美方似乎害怕消息對股市造成震撼式衝擊，立刻透過「有官員」放風，向市場大派定心丸，內容是中美首階段貿易協議的工作進展良好，即使雙方未能在智利順利完成簽署，亦不代表兩國談判破裂。白宮近期一再唱好首階段協議，特朗普團隊的心急已是人人皆見，他擺明想從首階段協議簽訂，挽回美國農民及商界的選票，拉抬其正在插水的選情。

中方則表現得很淡定，既沒有像美國那樣唱好，也沒有張皇失措。不過，中南海高層同樣樂見首階段協議成事，如今到處都有看淡中國今年經濟增長的壞眼光，若中美解決首階段矛盾，便有機會撕開美國定於明年初起徵的稅網，為國人元旦、新春帶來好消息。如今中美都沖不了喜，只能寄望另行修橋搭路。