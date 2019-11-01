內地央企組合兼併再出重磅動作，中國船舶工業集團與中國船舶重工集團，合併為中國船舶集團。在去年全球造船企業完工量排行榜上，兩家企業分別位居第二、第三位，僅次於南韓現代，而新組建的中船集團，將佔全球兩成市場份額。現代則在尋求與大宇造船整合，以鞏固世界第一的寶座。

上世紀八十年代末、九十年代初，內地將計劃經濟時代按條塊設立的工業管理部門，如核工業部、兵器工業部、航空航天工業部、電力工業部等撤銷，去行政化，實現政企分開，設立了核、航空、航天、兵器、船舶五大軍工總公司以及國家電力公司等。朱鎔基內閣時期，為了推動行業競爭，五大軍工公司各一分為二，形成了十大軍工集團，電力公司更是拆分為兩大電網公司、五大發電公司與多家電力施工設計公司。

然而，隨着央企參與國際市場的深入，各種一分為二，不僅沒有帶來良性競爭，反而加劇了各種內耗與互撕。譬如，三大電信巨頭各自鋪設基礎設施線路，造成大量浪費與重複建設。南車、北車由於都是行業巨頭，多次在國際競標時互為主要對手，相互壓價。當年熱熱鬧鬧的拆分改革，如今變為熙熙攘攘的合併改革。兜兜轉轉二十年，分久必合。

中共十八大後，高層確立做大做強國企的基本路線，國企的政治地位不斷抬升，經濟規模也持續膨脹。內地的央企巨頭不斷進行重量級合併，比如中國遠洋與中國海運合併，成為全球綜合運力最大的航運企業集團。南車、北車合併為中國中車，躍居世界第一大機車製造商。再如，中國航空工業第一集團、第二集團重組為中國航空工業集團，中國核工業集團、核工業建設集團重整為中核工業集團，寶山鋼鐵、武漢鋼鐵合併為寶武集團等等，這些屬於業務同質化企業的合併。

還有的屬於上下游企業或相鄰業務企業的聯姻，例如中國神華與國電集團合併為國家能源投資集團，進一步實現了煤、電一體化；中電投與國家核電技術公司重組為國家電力投資者集團，推進多元化電力發展。

作為「共和國長子」，央企在金融、土地、項目審批等各方面，擁有絕對資源優勢。在央企昂然挺進的鐵流面前，民企只有被輾壓的份。國進民退，已是不爭的事實。以新組建的中國船舶集團為例，幾乎形成了對國內造船工業的絕對壟斷，無論民用軍用，從貨櫃船、大型客輪、散裝船到航空母艦、核潛艇、導彈驅逐艦，無所不包。

而且，按照現在這種凡事都要「爭第一」的策略，重組步伐只會繼續加快。如寶鋼、武鋼合併後，已是世界第二大鋼企，今年六月又吞併了馬鞍山鋼鐵，目標就是要衝擊世界第一。在汽車、電信、石化等領域，強強聯手亦已列上議事日程。

組建巨無霸國企，一方面是對內掌控經濟命脈、加強集中統一領導的需要；另一方面是對外經濟擴張、顯示天朝實力的重要手段。