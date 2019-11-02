神州觀察：穩肉價朝令夕改　解困局無心無力

內地非洲豬瘟疫情持續逾年，當局防疫除疫漫無頭緒之餘，面對日漸失控的豬肉價格，以及由此帶來的連鎖衝擊亦顯得力不從心。一些地方為了穩定市場，甚至出現朝令夕改、手忙腳亂情況，不但讓人無所適從，更暴露出當局無心解困、凡事敷衍的作風。

貴州銅仁市江口縣市監局和發改局日前聯合發文，表示為穩定當地豬肉供應和價格，保護消費者合法權益，要求商戶對部分豬肉限價、低價出售，違者會被視為擾亂市場、惡意哄抬物價等行為，將予以嚴懲。誰知兩部門翌日就發通報匆匆撤回決定，指有關文件違反了法例規定，並將對相關人等進行嚴厲批評教育，務使做到嚴格依法行政，切實保障市場秩序。

正所謂，順得哥情失嫂意。兩部門要求商家降價出售豬肉，消費者當然求之不得，但商家肯定一百個不願意。非洲豬瘟致使肉價日日飆升人所共見，進貨成本水漲船高更是不爭的事實，加之受市場影響，利潤空間本就所剩無幾，如今還須進一步降價，簡直是逼肉檔關門。當局以行政手段干擾市場，為達所謂的穩定而慷商家之慨，既不公平，更顯無良，一言以蔽之，就是缺乏基本的責任擔當。

國家統計局近日公布，九月份全民消費價格指數同比上升了百分之三，當中豬肉價格更飆升近七成，不可謂不誇張。而全國小豬均價同比亦上漲逾百分之一百五十，其他替代產品如牛肉、羊肉、雞蛋等價格，乃至整體食品價格皆被大幅拉動，形成全面通貨膨脹。民眾就算捱貴價也得買，若是遇到降價促銷，不但心甘情願地排長龍等候，還需具備快過劉翔的奔跑速度，否則便搶購不到，如此折騰不堪，還不是拜當局所賜？

可以見到，內地自去年八月爆出首例非洲豬瘟以來，當局便一再強調疫情總體可控，各地政府都說嚴格執行防疫控疫措施，結果不到九個月時間，疫情全面失守，速度之快叫人吃驚，更讓人領教到內地職能監管部門說一套做一套、空喊口號之本事。

前期防控不力，後期的補救措施更是流於表面。譬如十‧一閱兵及中秋佳節到來之前，當局曾頻密地撥款及向市場投放儲備肉，各地政府亦紛紛推出措施補貼豬農，鼓勵恢復發展養殖業。遺憾的是，節慶過後便再無動作，足見種種舉措只為應景，刻意營造國泰民安而已，與百姓民生並無直接關係。

更要命的是，之前的那點儲備肉根本滿足不了市場需求，更遑論穩定肉價。當局又誇口稱今年底生豬產能有望探底回升，明年可恢復到正常水平，如此樂觀，只怕又是在吹牛。