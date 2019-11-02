產評：托樓市後患無窮　小市民自求多福

有云：「事出反常必有妖」！香港社會動盪沒完沒了，經濟衰退不知何時見底，人心惶惶之際，香港樓市卻反常熱旺，有價有市。何解？全因港府不但未有良方解決房屋短缺的問題，更主動放寬按揭門檻，推市民上車，而香港銀行迫於形勢，跟隨美國減息，如火上澆油。政府千方百計托住樓市，只怕後患無窮！

香港奉行自由經濟，經濟活動及資產價格升跌，向來由市場供求關係主導。本來，關乎民生的問題，政府有責任做好長遠規劃，分配好社會資源，保障市民安居樂業。

然而，回歸廿二年，香港的房屋問題日趨嚴重，人口不斷增多，土地供應卻短缺。加上○八年金融海嘯後，美國推行十年量寬放水，低息令全球游資充斥，激化資產泡沫。香港門戶開放，熱錢自由進出，並多以「磚頭」為目標，有樓者身家水漲船高，無殼一族卻上樓無期。表面上香港奉行低稅率，但長年累月的高樓價，實際上變相向市民徵重稅。香港人日做夜做、廢寢忘餐，都只為供樓、交租。社會貧富懸殊惡化，正是當前社會怨氣的根源之一。

面對中美貿易戰的打擊和本土反修例活動引發近五個月的社會動盪，香港經濟已如垂危病人，企業和打工仔都苦不堪言。本來樓價已有調整之勢，奈何政府卻突然宣布放寬按揭保險貸款上限及首置壓力測試，變相以有形之手托市。而各大銀行在沒有急迫需要下，隨美國減息，有配合政府托市之嫌。政策背後的動機，很可能是要避免資產價格崩圍，令走資加劇，以穩定人心。

還記得當年亞洲金融風暴，政府打大鱷入市買股票，叫人拍手叫好，可其後經濟調整持續，四年時間股市又再打回原形。這反映凡是違反自由市場秩序，都要付出代價。今時今日政府採取措施，鼓勵買家在經濟差而樓價高的情況下，買大一些、借盡一些，令樓市乍現「回春」。數據顯示，十月份香港現樓按揭宗數按月急升25%，且是自一一年六月以來近八年半最多，二手封盤反價之聲不絕於耳。

試圖以政策托住樓市，暫緩經濟萎縮的痛楚，再次暴露港府一貫的短視和離地作風。樓市逆經濟景氣而行，但求安居的升斗市民放大個人財務槓桿入市，而忽略了經濟的各項負面因素。最怕這次由政府主導的樓市派對，對紓解經濟之痛，起不了多大作用。他日樓市泡沫爆破，禍港之策的受害者，也必然是升斗市民！