世界視線：彈劾案眾院過關　特朗普如何接招

針對美國總統特朗普的彈劾程序邁出重要一步。眾議院日前通過決議案，決定正式彈劾調查的規則和程序，並將調查公開化。特朗普一如既往，在社交網站發文還擊，形容這是國家歷史上最大規模的「獵巫」行動。由於眾議院由民主黨控制，決議案獲通過並不讓人意外，然而值得注意的是，議案以二百三十二票贊成、一百九十六票反對過關，意味着全體共和黨眾議員一致投下反對票；而眾議院議長佩洛西亦打破不投票表態的慣例，投了贊成票。

從這個角度看，特朗普現階段還不至於全盤虧輸。根據特氏及其支持者的論述，所謂「通烏」醜聞，本來就是民主黨人以至支持偏袒民主黨的情報部門（即所謂「深層政府」），他們從一六年特氏當選開始就沒有消停過，用盡一切方法把他拉下台，即使沒有通烏醜聞，也會有其他藉口。事實上，特朗普就曾聲稱，在整場風波尚未發酵之前，民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫便跟所謂「吹哨人」有聯繫，暗示整件事乃民主黨發動的政治惡鬥。

至於全體共和黨眾議員一致投反對票，更是特氏所期望獲得的最好結果。儘管共和黨眾議員的投票取向對參議院同僚並沒有約束力，卻形成一定的政治壓力，對於防止二十名共和黨參議員投向反對總統的陣營，有一定助力。

當然，一切還得看調查進行下去會發現甚麼新證據。國家安全委員會歐洲事務主管溫德曼日前作供時就表示，他聽了特氏七月與烏克蘭總統澤連斯基的電話通話後，曾兩次以國家安全風險為由，向國家安全委員會的首席律師表示擔憂。隨着更多知情人士作供，民意隨時進一步逆轉，屆時共和黨參議員想不轉軚也不行。

同樣值得關注的是，隨着彈劾程序進一步深化，透明度亦將隨之提高，不僅聽證會將公開進行，特朗普的律師可以參與，共和黨人亦有機會要求發出傳票，傳召證人出席聽證會並索取文件。在「被告」權益獲充分保障的情況下，共和黨人再難以「不符程序正義」為由頑抗。