功夫茶：廿四小時無間斷　東網新聞傲全球

俗語話人心隔肚皮，是以品評人物，可信賴嘅都係睇吓佢有乜作為。同樣地，睇一個網站是否為用家受落，最緊要睇吓係咪幫到手，於瞬息萬變、局勢動盪之下，無論身在何處都可以提供快、靚、正嘅新聞資訊！數字冇得呃人，再睇埋瀏覽量破咗幾多個億，係咪受歡迎一清二楚！

呢，反修例風波持續近五個月，硝煙瀰漫，烈火熊熊，《on.cc東網》一直緊守崗位全程直播，拚搏精神有目共睹，難怪獲得全港市民大聲叫好及海外華人鼎力支持。更值得欣慰嘅係，《東網新聞台》於九月二十五日隆重登場後，不斷勵精圖治，精益求精，尋日開始提供廿四小時直播，更豐富多元嘅新聞資訊就在眼前，就怕好嘢太多，目不暇給，用家睇唔切咋。

嗱嗱嗱，各位觀眾，再講個好消息吖，東網嘅全球瀏覽量喺五至八月間錄得逾八成升幅，由四億五千七百多萬勁升至八億三千五百萬，嘩嘩嘩，係咪威水先？呢個數字冇花冇假，係東網網頁同埋APP版瀏覽量嘅總和，咁多人捧場，呢啲咪叫有麝自然香囉。

話時話，呢幾個月來，香港政局牽動人心，唔止本地人關心，全球華人同樣關注，東網觀眾來自世界各地，瀏覽量點可能唔勁升啊。既然咁多人支持，東網自當更上層樓，焦點節目「東網正點新聞」延長播放時段，由上午十一時開播至晚上十一時，每小時更新，由專業主播報道全球重點新聞，睇過都話正！又加插「新聞快訊」同埋專題報道，配合產經資訊、國際新聞，賞心悅目！

嗱，仲有好嘢推介啊，就係於每小時環節中，加入東網獨家製作嘅時事評論節目，見解獨到，啟發心思，絕不譁眾取寵，更不會為滿足觀眾「場合式嘅興奮」亂咁煽情，此東網時事評論所以贏盡口碑，靠的是實力，加上「心底無私天地寬」嘅恢宏，無敵也。

當然啦，作為一個創新者，本集團絕不會如廢柴政府凡事大隻講貪口爽，為配合《東網新聞台》嘅全速衝刺，已添置全新嘅數碼影像合成系統，級數媲美專業電視台，配合出色拍攝團隊，廿四小時全天候將最新最快嘅新聞影片，透過網絡傳到各位嘅手機同埋電腦，猶如置身新聞現場。古人話：「丈夫擁書萬卷，何假南面百城。」功夫茶就話：「丈夫一機在手，上東網天下我有。」威盡喇！

所以話啫，東網無遠弗屆，堪稱華人之星，本地及海外讀者固然要大力支持，廣告商想推廣商品到海內外，讓公司財源滾滾，更加要瞓身力撐。總而言之，日出東方紅勝火，仝人必定全力以赴，努力再努力！