中央和港人指望林鄭月娥用近五個月來的跪低求和態度及方法「止暴制亂」、「恢復社會安寧」，是一定會徹底失望的。現在的問題是，廣大市民已經忍無可忍，焦慮萬分，朝廷則似乎還很有耐性，大家也不知道朝廷的葫蘆裏賣的是甚麼藥。暴亂發生一個月後，朝廷才公開表態「當務之急是止暴制亂」，在深圳調兵遣將，大肆操練，展現出「止暴」很急的樣子，好像必要時就會親自動手。

然而，林鄭似乎看穿了朝廷對出兵平亂並無膽量、顧慮重重，害怕「國際輿論」、「國際制裁」和不知怎麼「收拾爛攤子」的底牌。她很滋油淡定，對「當務之急」一點不急，還是按部就班的用早已證明根本沒用的「最低程度的武力」和戰術方法對付暴亂。朝廷也很沒用，一是被人看穿了底牌，二是對「當務之急」並無時間限定，並無督戰要求，結果「急驚風遇到了慢郎中」，香港在持續暴亂中癱瘓在床。這時，朝廷還是不緊不慢，舞刀弄槍的「平亂大軍」似乎也銷聲匿迹，官方發言人又把「當務之急」改成「盡快」止暴制亂，但還是沒有時間限定，沒有「哀的美敦書」，「盡快」是多快？林鄭睬你都傻！

現在，誰都可以看出，林鄭根本沒有誠意止暴制亂，根本是在糊弄中央、糊弄港人。有朋友一針見血曰，現在的林鄭很享受暴亂中的特首生活，很享受她和反對派近乎完美的「配合」。對此，朝廷看出來了嗎？如果沒有，還以為自己「支持」對了人，那麼，林鄭的這種「享受」就可以有滋有味的「歎」下去，然香港慘矣！大悲大苦、大災大難矣！如果看出來了，那麼「當務之急」就要「盡快」對林鄭下達死命令，用盡香港可用的一切法律規定和手段「限期」止暴制亂，否則就要換人，換上可以使用強硬手段止暴制亂的人。這樣的人若一時找不到，朝廷可根據《基本法》第十八條，宣布特區「進入緊急狀態」，徹底鎮壓粉碎暴亂。

這樣做雖有後患要清理，但也為朝廷從根本上解決香港貫徹落實一國兩制遇到的問題打開大門，利大於弊，可長治久安。