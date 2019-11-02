美國到底有多少條涉及台灣的法案？《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《台灣保證法》等等，本已五花八門，近日又炮製了《台北法案》，更是令人眼花繚亂。為了利用台灣遏制中國大陸，美國可謂煞費苦心，幾乎用盡所有手段，只差沒有將台灣列為第五十一州。

根據《台北法案》，美國政府將積極支持台灣強化與印太地區及全球各國的外交及非正式夥伴關係，支持台灣參與國際事務，並向台灣提供符合需求的防禦物資。只可惜，不管美國如何擂鼓助威，台灣的國際空間還是不斷萎縮，目前僅與十五個小國維持邦交，參與國際事務云乎哉？說來可笑，美國當年帶頭拋棄台灣，如今反過來支持台灣強化與全球各國的外交關係，這不是虛偽又是甚麼？既然美國如此愛護台灣，為何不直接與其恢復邦交？

明眼人都看得出，美國樂此不疲打台灣牌，並非出於好心，而是為了遏制大陸，順便向台灣推銷過時軍火，所謂提供符合需求的防禦物資，其實就是收取保護費。難得台灣當局甘願充當棋子和冤大頭，美國每推出一條涉台法案，便意味着其軍火商財源廣進。實際上，即使台灣將全部財政收入都用來購買美國軍火，也不可能與大陸抗衡，台灣當局明知不可為而為之，說穿了就是向美國進貢求保護，否則怎能換來《台北法案》？怕只怕，台灣財力有限，美國欲望無窮，台灣那點錢遲早被軍火商吸乾榨乾。

別看台灣經濟底子似乎不薄，其實產業基礎頗脆弱，旅遊業靠大陸遊客，產品靠大陸市場，貿易順差主要來自大陸，只要大陸喊停，台灣經濟即失去依靠，到時還有錢向美國交保護費嗎？大陸一直對台灣讓利，本想藉此拉攏人心，結果事與願違，台灣人心漸行漸遠，更將大陸的讓利購買軍火反過來對抗大陸。隨着大陸改變策略，台灣的好日子也就到頭了，《台北法案》能當飯吃乎？