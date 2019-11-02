剛過去星期四的蘭桂坊，本來是迎接一年一度中外聞名的萬聖節派對，可是應驗了一句「你不找政治，政治也會找上你」，示威者連這個狂歡節日也不放過。網民聲稱反對「禁蒙面法」，發起港島面具集會遊行，由銅鑼灣維園遊行至中環蘭桂坊，呼籲市民喬裝贈「㷫」。

蘭桂坊地方狹窄，多年前元旦人踩人慘劇記憶猶新，萬聖節往年都是極為擠迫，今年更成為示威目標，警方如臨大敵，老早布嚴陣，並提示該區店舖隨時需要提早關門，港鐵也宣布關站安排。到了晚上八時，警方索性封鎖蘭桂坊，有出沒入，大批來慶祝的市民鼓譟，有示威者乘機挑釁，爆發警民對峙衝突，又是再次發射催淚彈及胡椒噴劑，場面混亂。就算不是在蘭桂坊內發射，慶祝氣氛也給破壞殆盡，市民失去一個狂歡派對，又要等一年，最慘是區內的酒吧食肆，本來是年度最豐收日子，現在惹上無妄之災，損失數以十萬元計，加上近期生意冷冷清清，能否捱得到明年十月三十一日，也是未知之數。

蘭桂坊的萬聖節留下不愉快回憶，海洋公園這方面同樣是不消再提。本來一年一度的大型活動，老早已有宣傳及賣票，怎料會捲入政治漩渦，內地客大減，又被投訴有表演者把政治立場加插節目內，需要審查，據聞醞釀罷工抗議，園方突然宣布取消萬聖節當日重頭戲「哈囉喂全園祭」項目。

相信當日很多人都過了一個最失望的萬聖節，只有一批搞事的網民慶祝得手，他們已經急不及待計劃聖誕節又挑機，務求令旺季節日無法慶祝，打擊消費，破壞經濟，迫令政府就範。距今不足兩個月，無能政府起死回生機會渺茫，平安夜很大機會不平安，新年倒數恐怕是放催淚彈助興，中國人最重視的農曆新年，他們會不會穿黑衣去警署「拜年」？