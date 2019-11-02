元朗有中國銀行地舖近月屢次受黑衣蒙面暴徒攻擊，打爛玻璃，砸毀自動櫃員機，用黑漆噴侮辱性口號到外牆上，還在門口縱火。銀行為求自保，找裝修工人在外牆封上臨時圍板，只開一小空間讓職員和顧客進出。

然而，竟然有立法會議員向政府部門投訴，指銀行把外牆密封是阻塞職員和顧客的進出通道，要求消防處派員檢查，看這些非法建築圍板是否妨礙火警時的緊急逃生通道；又要求地政總署檢查，看這些圍板是否佔用街道的行人空間。地政總署反應迅速，立即去函有關銀行，指他們佔用道路，要限時把臨時圍板拆卸。

我不知道有關政府部門的負責人是否了解香港已進入非常時期？每周總有成群黑衣人蒙面游走各區，專門攻擊中資店舖、銀行以及不支持他們想法的零售店和食肆。這些備受攻擊的商舖就算停止營業，拉閘關門，仍然受到騷擾、攻擊和破壞。事情已持續數月，警方似乎還未找到辦法阻止暴行發生。

按道理，本來只要是合法營商，向政府辦妥登記手續，繳納應交稅項，便應得享公平合理的營商環境，專心做自己生意。但如今卻因為政府無力維持社會正常運作，社會秩序失控，商舖受到莫名其妙的騷擾，而且每周重複，叫業者怎樣經營下去？警方無力保護商舖，店舖受到攻擊破壞，不見派員協助保護防範，也未見針對暴徒行動有計劃有策略去即時拘捕。多月來很少見傳媒報道拘捕到攻擊破壞店舖的暴徒，被捕提堂的疑犯中，也沒有幾個被控攻擊破壞商舖的。

銀行需要繼續服務顧客，不能索性關門了事，又不能大開門戶，任由暴徒肆意作密集式攻擊破壞。封圍板已經是最起碼最卑微的自保辦法，只不過是稍加遮擋，而且未必有效，隨時可能被暴徒拆掉。地政總署官員竟然不管實際需要，照章行事發信警告，勒令限時拆除。地政總署是黑衣幫的下屬部門嗎？怎麼只要他們的議員代表一發聲，該署便立即配合去信了？

如果因為動亂，商舖受攻擊破壞，引致員工受傷、財物損失，有關商舖因此聯合力量，僱用人員武力防禦自衞，政府會不會接受，支持市民好好保護自己的生命和財產？

我認為，因為這次暴亂遭受經濟損失的商戶更應該組織起來，集體向特區政府索償，要求政府賠償因維持治安秩序不力引致的損失。商界一向循規蹈矩，定期乖乖繳交差餉，希望政府能夠提供平和的營商環境。如今政府卻有負所託，不但令商戶得不到合理的保護，而且還諸多掣肘，製造不便，難道這些官員的腦子都灌了水？