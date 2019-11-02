昨日提到有獄中青年來信，情辭並茂，既向筆者提問，亦告訴我一個訊息，說他那裏的在囚者，全是被警察抓捕過的，卻有八成人都十分支持警方執法。故他不明白外面的香港人，是非觀念為甚麼會變得如此難以索解。

小伙子在信中納罕：「為甚麼我用十二年時間去學習做一個有價值的人（好人）時，香港人卻在顛倒過來。政府無能到衰過小學生，法治不能得到彰顯，大學生變黑社會，醫生有病不治卻玩政治，教師在摧毀學生前途，記者不是報道新聞而是製造假新聞……沒想過香港人可以這樣低智、反智！」這青年在獄中待了超過十年，其實香港人低智、反智早在他被囚之前就出現苗頭。筆者不是「八萬五」房屋政策的受益或受害人，措施與我全然無關，但本欄不時喋喋於此，老是以此為例提醒港人，當年「八萬五」從沒具體實行過，人們卻將回歸後頭幾年的經濟危機怪罪於特區新政，可見從那時起，不少港人的判斷能力已然走偏。特區要走到今日的地步，乃是其來有自，怪不得誰。

他在信中問，中央會如何收拾特區的殘局，人與人之間怎樣才能夠修復關係？我看一切只能交由時間去解決，香港人的情緒往往是倏忽而起，倏忽而退，反修例的激情過些日子就會退卻，不過隔一段時間，又定然會掀起其他抗爭活動，到時候大家只能看着辦，防也防不來的。

香港特區成立的年、月、日、時，若以五行論之，火炎土燥，故香港人特別容易「辣着」，這或是命數使然。呵呵！除非特區可以換個名字、模式，重新擇日成立，否則沒法。

來函又說，未來應是人工智能的世界，港人卻連智慧燈柱也容不下，然則，特區的路還能如何走下去？我說嘛，小伙子，未來該是大灣區的世界，咱們的眼光不要老是盯在香港這巴掌之地便行了。