一個政府處事無能，最容易從小處見之。呢，過去二十多年來，東方報業集團備受廢柴政府各部門無理打壓，消防處、食環署、控煙辦等多次「踩上門」，說是收到投訴，而這些所謂「投訴」多是匿名電郵，有關部門就一股熱血上腦，好想「為民伸冤」，不管三七二十一就踩上東方要「查個水落石出」，但事實證明，一次又一次都係「假調查真滋擾」。一個政府，處事鹵莽，一次都算你無知，屢次係咁，就係豈有此理，欺人太甚，不是一個有為政府應有的「作為」！

魯迅說：「歷史上都寫着中國的靈魂，指示着將來的命運，只因為塗飾太厚，廢話太多，所以很不容易察出底細來。正如通過密葉投射在莓苔上面的月光，只看見點點的碎影。」一個衰世，雖然只看到「點點的碎影」，亦足以令人感慨萬千！

反修例風暴持續近五個月，政府止暴制亂無能，示威者以「裝修」為名，連續破壞多間具中資背景或曾發表撐警言論的商舖，被一再燒砸的商舖食店，無不如驚弓之鳥，老朽見常去幫襯的一間餅店，連舖名都封埋，四周圍上白板，裏面兩位賣餅姐姐瑟縮一角，睇見都淒涼！阿哥，家陣正常做生意，都要鬼祟到好似做賊咁，香港呢個「安全城市」招牌要拆了！家陣連「免於恐懼嘅自由」都冇！林鄭仲成日廢噏有信心恢復社會秩序，唉！特首撞鬼乎？知唔知個「醜」字點寫？民無信不立，唔怪之得你嘅民望同「避政司司長」鄭若驊競爭輝，齊齊跌到阿媽都唔認得喇！

在上嘅都差成咁，在下嘅又點會醒？嗱！慘被「裝修」N次嘅中國銀行多間分行，其中元朗一分行以圍板自保，殊不知地政總署又話接到「投訴」，指其非法佔用行人路，限一個月內拆板！非常時期仍然墨守成規，正一托杉都唔識轉膊，對住林鄭及其廢柴管治班子，小民悲憤只有淚眼問候佢全家！