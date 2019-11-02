由香港燒到智利、印尼、黎巴嫩的動亂大火，正在威脅全球穩定，這些亂事後面，都有一個無形的推手：網上社交平台。近日，香港及美國不約而同推出針對社交平台運作的大招，吹響把政治驅離社交平台的大戰號角。

美國最近出招，總部位於加州的推特（Twitter）宣布，日內便會公布禁止全球所有政治廣告的計劃。美國現已進入總統選舉前哨戰，由於上屆大選鬧出有境外勢力透過互聯網巨企及技術干擾大選的醜聞，推特今次先下手為強，寧向大量廣告金錢耍手擰頭，也要把全球政治性廣告拒在門外，甚至驅逐出推特平台。

特朗普的選舉經理斥相關決定愚蠢，但美國輿論卻認為這是保持中立、避免國際政治與政黨紛爭的良心大招。它勢必造成領頭羊效應，影響其他社交平台，進而影響整個互聯網世界。

推特高層這樣說：「互聯網的宣傳力量『不可想像般強大』，足以影響投票，影響數以百萬人的人生！」這應是他們在美國大選高潮殺到前出招的原因。

無獨有偶，香港經過近五個月的暴亂折磨，港府官員日前向高等法院申請禁制令，當日便獲高院緊急開庭，然後爽快地批出臨時禁制令，禁止任何人在網上及社交平台作出煽動暴力的言論，這些言論大都是政治號召的訊息，禁制令更特別提到「連登」及通訊程式Telegram群組。

高院法官明言，任何人如果在其上發布煽動暴力的言論即違法，法庭頒出臨時禁制令是要告訴大眾，在網上發布的言論並非不受法律規管及毋須負上法律責任。

過去數月，香港有太多謊言、太多衝擊及暴亂號召是由社交平台發出。港府畏首畏尾多時，現在才敢冒着干涉言論自由的道德與輿論批評風險，向法庭申請禁制令，只能說，遲到好過冇到。