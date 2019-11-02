俗語說：「急驚風遇着慢郎中」，通常形容病者得不到有效和及時的搶救。這個俗語今天用來形容「港人滅港」無奈的處境，最貼切不過。香港從六月九日開始爆發的暴亂，至今將近五個月，仍然未見暴亂趨向和緩歇止，不知何時才是暴亂的盡頭，社會可以恢復平靜，但政府卻採取鴕鳥政策硬推區議會選舉上馬。

英國倫敦早前發生街頭騷亂，市政府採取鐵腕鎮壓政策，八天拘捕了近二千人，結果倫敦的騷亂迅速畫上句號，社會迅速歸於平靜，英國議會和議員已把精神重新集中到脫歐問題上。

反觀香港特區政府處理這場暴亂，拖泥帶水，把急症當慢症病醫，治亂世棄用重典，至今只拘捕了約三千人，但都是「捉放曹」，絕大多數獲法庭准予繳交低保釋金候審，最高也不超過一萬元。正如那些「勇武」暴徒透露，做一次都收八千至一萬元，「保釋金一萬元，濕濕碎啦！」再加上暴亂已近五個月了，法庭除了判過內地人入獄，完全沒判過一個本地暴徒入獄，完全沒發揮法庭判決的阻嚇作用，甚至對在沙田侮辱五星旗，把五星旗踐踏後拋入城門河的暴徒，也只輕判社會服務令，真是令人氣憤不已。而上述內地違法者，卻因為在美國駐港總領事館外寫上「中國必勝」四個字，而被判入獄四星期。

處理暴亂案存在嚴重的雙重標準，實質縱容暴徒反中、反共、反政府，姑息養奸，難怪百姓直率地罵「警察拉人，司法放人」，甚至連內地官媒都看不過眼。對如此違情悖理的判決結果，律政司卻視而不見，沒有秉持法治和公義，迅速提出上訴，更沒有檢討司法機構，覆查案件的判決結果。

儘管香港的司法機構、法庭、法官都是師承英國殖民地的法系，都是採用普通法，香港的公務員系統及層層各級官員，都是來自英國人留下的公務員體系和精英培養出來的政務官，但這些持權柄的高官，面對香港持續長時間的暴亂，竟然完全顯得束手無策，不懂得應付，不單止是慢郎中，簡直是黃綠醫生。

為甚麼要這樣苛刻和尖銳地不留情面批評？請看看以下的事實對比，正是「唔怕唔識貨，最怕貨比貨」。

英國殖民地時代已有對付暴亂的經驗和案例，如一九五二年「三一」事件、一九五六年九龍暴亂、一九六七年暴動事件及一九八四年的士罷駛引發騷亂。《緊急法》的使用，從來都是快速、全面和綜合多元的，以期達到「治亂世用重典」，如把病人推入急症室搶救，時間要爭分奪秒，令傷勢不擴散，起死回生，然後才慢慢調理。最近英國倫敦的平暴就是這樣斬釘截鐵處理。

可是，行政長官林鄭月娥在多方壓力下，才在十月四日宣布引用《緊急法》實施禁蒙面法，而其安排和表態皆令人啼笑皆非，一是下午宣布後午夜才實施；二是講明只此一招；三是否定香港已進入緊急狀態；四是迄今不明確定性這場是暴動或暴亂；五是同暴徒代表秘密談判四小時。如此平暴，豈有不敗之理。