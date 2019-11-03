功夫茶：廢噏規管電滑板　又見奪命官有責

香港人最怕執輸行頭，皆因慘過敗家，所以咯，有理無理，幾大就幾大，最緊要擔櫈仔，霸頭位。咁又係，過咗情人節先至送花，女友分分鐘做埋人哋阿媽。呢，有啲嘢的確不能一拖再拖，否則好易出事，甚至搞出人命！

各位街坊，俗稱「風火輪」嘅電動單輪車、電動滑板車喺街上高速飛馳無王管，咪就係廢柴政府無能惹的禍囉。你知啦，呢啲電動代步工具時速高達二十至四十公里，一有意外碰撞，分分鐘攞命㗎！千祈咪以為自己一踩上「風火輪」，就可以化身哪吒，左輪生風，右輪噴火，型爆至得㗎！

之不過，現實卻是殘酷的！呢，上月有人踏着電動滑板車，喺將軍澳公園單車徑同一輛單車相撞，事主人仰車翻，頭部重創昏迷，倒臥血泊之中，送院搶救，數日後終於不治！功夫茶嘅心情同好多市民一樣，為意外死者難過；同時，亦醒覺意外往往發生於明知有危險，卻一拖再拖久久不立法規管之中！開講有話兵貴神速，其實立法亦然！

香港地少人稠，路面狹窄，若任由「風火輪」左穿右插，好牙煙啫！港府一方面視之不合法，拒絕發牌，另一方面又對出售呢啲電動滑板車嘅商戶隻眼開隻眼閉，准賣不准用，自相矛盾，真係混吉！有識之士早已指出，若港府唔一刀切取締，起碼都要效法新加坡，透過登記或發牌制進行監管，並就其大小、馬力、最高速度、安全裝備等作出規範。

過去一段日子，涉及電動代步工具嘅交通意外時有發生，之不過都係擦傷或撞到無辜途人居多，今次終搞出人命！功夫茶相信冇靈魂政府如果一味側側膊唔多覺，那就同靠害市民、草菅人命冇乜大分別！廢官至叻太極推手，一招研究復研究，研究何時了，研究得咁上下就等於不存在，以為市民吹佢唔脹！

再唔係，廢官使出第二招，諮詢復諮詢，總之將自己變成一團熟豬油，睇上去又白又潤澤，一啲都唔覺自己樣衰，諮詢得咁上下日子，正如有人話齋，「風火輪」依家仲係「潮物」，科技發展一日千里，兩三年後或已變化石，屆時又有其他新興電動代步工具面世，咁又轉去諮詢第樣囉！人生易老，青春難延，唓，關仁隱事咩！好官我自為之，至緊要升官發財，未曾止暴制亂又趕住去買多兩層樓收租啦喂！

香港廢官把口就話「急市民所急」，但執政若真正為民，當要去民之患，解民之憂。嗱，咪話功夫茶唔當頭棒喝：廢官再不的起心肝立法規管電動滑板車，再有人命傷亡，咁就要用虎頭鍘侍候啦！