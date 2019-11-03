神州觀察：官府衙門似瓊樓　豆腐渣校有冤魂

陝西咸陽市乾縣一所小學日前牆體坍塌，釀成學生傷亡。盛世中國，竟還有豆腐渣學校，還有小學生天天處於危險之下，令人無語，令人悲嘆！

事發乾縣姜村中心小學男生廁所內的一面牆體當日突然倒塌，致兩名學生受傷，其中一名學生經搶救無效後不幸身亡。有師生指，廁所牆早就被發現是危牆，但是校方一直沒有進行維修，不過當地縣委宣傳部就否認是危牆。無論倒塌的牆是否危牆，反映出的無非是校舍破敗陳舊，或者根本就是豆腐渣學校。當地政府及教育部門明顯是失職瀆職，草菅人命，有關官員應被問責。

事實上，十多年前因龍捲風襲擊，令乾縣一所小學有女生被樹枝砸死。上級官員視察現場後曾感嘆，監獄罪犯的住所都比孩子們學校好，可見當地農村學校環境有多惡劣。農村學校是全國性普遍存在，當局應徹查所有農村學校，特別是落後欠發達地區。

所謂「君子不立危牆之下」，惟內地不知還有多少小學生每日要處於危牆下？雖然當年四川地震豆腐渣校舍倒塌令當局開始正視問題，但乾縣塌牆事件卻表明，各地仍有不少老舊或豆腐渣校舍在使用，如深圳早前曾有一所小學六層高樓房倒塌；河南鹿邑縣一所學校，最近被揭發使用不良奸商供應的黑心水泥，「凝固」的水泥塊一捏就碎。

眾所周知，全世界特別是發達國家，對校舍質量最為重視，「其他房子可以倒，學校絕不可以倒」更是全社會共識，但在中國部分農村最危險的竟是學校。從毒奶粉、毒疫苗，到校園屠殺案、奪命校車事件，再到毒跑道、毒校服、毒文具等等一系列毒「物」頻頻攻入校園。內地孩子在成長路上遇到一個又一個傷害，究竟要用多少學童的血淚，才能警醒地方官老爺們麻木不仁的神經？

可悲的是，乾縣距離古都西安僅七十公里，陝西當局為再現「大唐盛景」，在西安投資上千億，打造多個「國人震撼，世界驚奇的項目」，每晚景觀燈光電費就需數十萬元。若這些「形象工程」關燈一個晚上，附近農村小學或可煥然一新。

朱門酒肉臭，路有凍死骨。與農村危校形成鮮明對比的是，全國所有縣區鄉鎮的政府大樓，一個比一個奢華。規模和豪華程度不僅領先歐美國家，更領先全世界。令人憤怒的是，地方政府可以用公帑修建豪華官衙，可以舉債打造大型形象工程，卻不肯花一點點小錢，改善農村學校。中國已是世界第二大經濟體，媒體天天高唱國家強大、人民富裕，甚至還幫助外國建學校、送校車，以及修路建橋，結果自己學校的廁所都不安全，偏遠山區的孩子還要溜索過河攀崖上學，不得不說是莫大的諷刺。