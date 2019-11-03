正論：兩制夜香桶蓋　一揭萬緒湧來

北京四中全會落幕，「一國兩制」成為會議焦點。會後公報指出，中央將會堅持和完善一國兩制，健全依《憲法》及《基本法》對特區行使全面管治權制度。顯而易見，持續五個月的反修例暴亂將兩制的夜香桶打翻，千頭萬緒臭不可當，中央由剛開始未有察覺事態嚴重，到現在看清看透香港這一制爛到入心，即使未能在短時間內為兩制「大執」，「細執」也是勢在必行。

四中全會審議通過《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，其中專門有一部分圍繞堅持和完善一國兩制體系部署，特別強調要按照一國兩制治理好港澳，堅持一國是實行兩制的前提和基礎，絕不容忍任何挑戰一國兩制底線、任何分裂國家、危害國家安全的行為，並對特區提出五點要求，包括完善中央對特區行政長官和主要官員的任命機制；建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制；加強對港澳公職人員和青少年的國情教育等等。

聽鑼聽聲，聽話聽音。有關內容絕非無的放矢，明顯衝着香港而來。反修例風暴爆發至今，中央三令五申止暴制亂，但港府由上到下都表現不出半點意志和決心，反而一再被反對派牽着鼻子走，以致一國兩制走樣變形，危及國家安全。可以看見，十八萬公務員隊伍之中，只有三萬警員苦苦支撐，惟礙於佔中七警及前警司朱經緯「執法有罪」的教訓，以及獨立調查委員會這把懸在頭上的利刀，警方動輒得咎，綁手綁腳，止暴制亂遙遙無期，事有必至，理有固然。

更不堪的是，特區政府不僅充斥避事廢官，甚至是無間道和暴徒大本營。繼政務司司長辦公室助理文書主任涉於旺角非法集會被捕後，日前又有消防員涉嫌襲警、非法集會、藏有攻擊性武器及違反《禁蒙面法》被捕。公務員必須遵守《公務員守則》，堅守法治和保持政治中立，奈何在這五個月間，公務員帶頭反政府有之，與警方為敵又有之，現在更公然走上街頭打砸搶燒。內地官媒批評這些公務員吃飯砸鍋，背棄原則，令人不齒，可謂一語中的，可怒可悲。

尤其是消防處最是亂象叢生。過去已有消防員看見休班警被暴徒「私了」，依然坐在消防車內見死不救，甚至有消防員發起聯署批評警方濫暴，詎料管理層至今沒有正視問題，除了有消防員淪為暴徒，近日又揭出多達九十名消防員因為網上不當言論而需接受紀律調查。身為紀律部隊，理應與警方一起站在前線止暴制亂，偏偏消防員自甘墮落，在這樣的情況下，香港焉能不亂？兩制焉能不敗？

食君之祿，擔君之憂，這是做人最基本的道德倫理，可惜香港禮崩樂壞，黑白顛倒，公務員離心離德，紀律部隊烏煙瘴氣，警方也好不了多少，最近又有四名反黑警員被控串謀妨礙司法公正，本應打黑的警務人員竟成被告，顯見「黑警」之名絕非冤枉。事實證明，香港亂象不絕，不能完全歸咎於反對派和外部勢力作亂，也不能簡單地視為港獨沉渣泛起，港府自己不爭氣，籠裏雞作反才是最大問題。要不是一國兩制、港人治港爛到底，牛鬼蛇神又豈有可乘之機？

這就難怪，公務員隊伍中反《禁蒙面法》立法者大不乏人。惟有蒙了面，才能隱藏公務員和紀律部隊人員身份，反中亂港才能沒有後顧之憂。坊間傳聞外部勢力提供資金予反對派策劃暴亂，勇武暴徒的酬金頗為可觀，難道政府中人也想賺外快？將香港搞爛了，公務員還能憑着底子厚、聲譽好扶老攜幼移民外國，可憐的是留下來的守法市民被迫承受爛攤子，永無寧日。

所見既可駭，所聞良可悲。回歸廿二年，香港亂足廿二年，反修例一役更將遮掩兩制千瘡百孔的蓋子揭開，污水橫流，一片狼藉，猶如屎塔夜香洶湧四溢。最匪夷所思的是，港澳辦理應做好統戰及收風工作，但廿二年來沒有盡過本分，前主任廖暉任內從未就香港事務發過一言，現任的人又錯判形勢，對林鄭政府綏靖投降表示「理解、尊重、支持」，中央一直不能準確掌握香港情況，直到現在乍看一聽，深入一挖，才如夢初醒，大吃一驚。

當然，遲醒總好過不醒。香港問題千頭萬緒，中央已看到兩制的短板和漏洞所在，因而提出「建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制」，並重申對特區行使全面管治權。問題是說易行難，香港之亂不是一朝一夕，既有英國人埋下的暗樁地雷發揮作用，又有政府內部的無間道積極配合，由教育到司法再到政府各部門皆一團亂麻。單是「警察拉人、司法放人」中央便鞭長莫及，反修例暴亂至今未聞一個暴徒遭判刑，反而保釋條件一再獲放寬。連侮辱國旗都僅被輕罰社會服務令，包括壹傳媒黎智英在內的「叛國禍港四人幫」又一直逍遙法外，試看今日之特區，竟是誰家之天下？港府連修訂《逃犯條例》都做不到，遑論為廿三條立法，中央如何力挽狂瀾？

說來實在可悲，香港是中國一個特區，並非美國第五十一州，偏偏中央一開始就沒有端正主人家的態度，錯將「五十年不變」當成「五十年不管」，瞻前顧後，畏首畏尾，終致亂象一發不可收拾。如今連公務員和紀律部隊都反中亂港，五星旗陷落，美國旗、英國旗高高飄揚，叫人情何以堪！昨日港九多區又爆發大規模暴亂，汽油彈和催淚煙橫飛，亂象不知伊於胡底，中央既已知道問題所在，必須果斷出手。在此亦敬告各大佗槍紀律部隊，請你們管好支槍，一旦有紀律部隊帶槍充當暴徒，讓子彈飛，香港萬劫不復矣！