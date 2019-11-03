世界視線：欲效法爐邊談話　特朗普東施效顰

面對來勢洶洶的彈劾威脅，美國總統特朗普轉守為攻。他在接受媒體訪問時透露，有意效法前總統羅斯福的「爐邊談話」，透過電視直播形式，向民眾大聲宣讀他跟烏克蘭總統澤連斯基的電話通話紀錄。

所謂「爐邊談話」，是指羅斯福在一九三三至四四年間，三十次透過電台廣播，向民眾直接喊話，內容由應對國內大蕭條危機以至第二次世界大戰戰局，無所不包，成功拉近民眾跟總統之間的距離，以至當時有一種說法：華盛頓與他們的距離，不比人們家裏的收音機遠，「爐邊談話」亦因此被後世引為政府公關的經典教材之一。

羅斯福為了凝聚國內民眾共赴國難的「爐邊談話」，落在特朗普手裏，卻成為為自己鳴冤辯白，避免被攆下台的「公關奇招」，不可謂不諷刺。更何況，儘管特朗普三番四次強調，他和澤連斯基的對話「完全沒有問題」，但白宮早前對外公布的部分紀錄卻顯示，特朗普在通話中八次提到民主黨總統參選人、前副總統拜登的名字。特朗普陣營的解釋是，總統並沒有明確說出烏方若不配合調查，華府便會扣起援助。當時便有人以黑手黨向商戶勒索保護費作比喻，一句「如此堂皇的裝修，若發生甚麼意外，未免太可惜了吧」，對方自然心領神會，乖乖奉上真金白銀。可以想像，特朗普的足本通話很可能充斥更多類似的「溫馨提示」，到時肯定會為民主黨送上更多政治彈藥。

特朗普除了揚言搞「爐邊談話」，還說要把印有「閱讀電話紀錄」標語的T恤廣為派發。特氏葫蘆裏到底賣甚麼藥？到底是真的覺得自己「比白紙還白」，抑或僅僅虛晃一槍，營造自己「身正不怕影子斜」，願意開誠布公的形象；心想如民主黨仍然窮追不捨，只能愈發凸顯「獵巫」行動的不堪。

當然，人們也不能排除這只是特朗普個人的錯誤政治判斷。前白宮幕僚長凱利最近表示，他曾勸特朗普勿再任用阿諛奉承之輩，否則只會讓他身陷被彈劾的絕境。國會調查顯示，不少官員認為特、澤通話大有問題，但就是沒有人能把他勸住，結果弄成今天的田地。