在這場黑色暴亂中，最令人痛心疾首的是大批年輕人誤入歧途，他們受人唆擺而淪為暴徒，猶自以為是在爭取民主公義，是在光復、革命，既可悲，又可憐。這些年輕人屬於回歸後的新生代，一直生活在富裕而安穩的社會環境，卻不知從哪來的深仇大恨，反中、反共、反港府、反建制、反警察，好像要砸爛整個社會似的。其實這個社會並沒虧欠他們任何東西，反而是他們虧欠這個社會太多。

年輕人為甚麼反中？他們對中國根本一無所知，很多人甚至從未去過內地，可見他們的反中病毒主要來自反對派的負面教育和宣傳。在教協教師刻意洗腦以及反中亂港傳媒長期荼毒之下，許多年輕人從小就被灌輸一種觀念：內地專制、黑暗、愚昧、落後。久而久之，年輕人中了邪毒而不自知，漸漸變得盲目、偏執、狂妄、暴戾，正如被邪教迷惑心智一樣，只能淪為行屍走肉。

沒錯，中國曾經愚昧落後，曾經被全世界瞧不起，但那已是過去的歷史了。經過數十年來不斷自我完善，自我改進，中國不僅巍然屹立在世界東方，而且日益接近世界舞台中央，與過去完全不可同日而語。試想想，如果內地真的如某些人所說暗無天日，一無是處，怎麼可能維持長治久安？又怎麼可能成為全球第二大經濟體？

這些人盲目吹捧西方民主，開口國際標準，閉口普世價值，而將內地政治制度視為異類，批評中國價值觀與國際社會格格不入。其實他們根本說不清楚，為何中國一定要跟隨西方模式？為何不能走自己的道路？歷史上從來沒有一種政治制度模式放之四海而皆準，生搬硬套往往適得其反，失敗例子已多不勝數。相反，中國堅持自己模式、走自己道路，獲得巨大成功，這是任何人都無法否認的事實。反中亂港勢力昧於形勢，刻意抹黑內地，那班廢青習非成是，惡意仇視內地，恰恰反映他們幼稚無知，偏執狂妄。