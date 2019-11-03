若非數據如山，很難相信有個問責官員在市民心中評分只得可憐的十八分卻仍未下台，而且是示威暴潮罪人之一，但見「鄭若驊」三字，便知道甚麼千奇百怪、荒唐無恥的事都變了理所當然。

「放生黎智英、唔告梁振英」在律政司歷史上留下不可抹去的污點。一司之首的鄭若驊好像從來沒有介意外界的劣評，或許從開始上任即爆出僭建風波，之後秘撈及瞞報醜聞不絕，被冠以「避政司司長」的污名，復嘲為「墊司底」，鄭司長已習以為常，練成金剛不壞之身，笑罵由人。九月的十九點四分嚇不倒她，果然十月份整體表現評分再創史上新低十八分，既然暴亂短期內沒平息迹象，看走勢低處未算低，本月極大機會再尋底。

若果是投資股票，這隻「蝕死沒命賠」理應早早棄持，無異是政府的負資產。各界都敦促特首林鄭月娥交人以息民憤，林鄭卻死攬鄭司長，好像不嫌自己民望幾乎與鄭並駕齊跌，較去年十月的五十二點三分大挫一半，成為下台呼聲最高的兩位高官。

林鄭袒護鄭若驊，鄭司長也有保護的人，便是之前所提的大漢奸黎智英。黎恃有美國撐腰，涉案纍纍，從黑金秘捐泛民至非法佔中，都有保護傘免被起訴，最令人氣憤是，黎兩年多前在六四集會涉爆粗刑恐東方報業集團記者，有圖有片，證據確鑿，律政司拖延至今未檢控。東方及受害記者之前十五次去信查問案件進度，律政司不是虛答敷衍便是不回應，日前再發第十六封信質問是否「唔怕東方怕西方」，告與不告黎智英，一日未得到確實回覆，一日不會罷休。

政府連一宗刑恐案也不能給市民滿意交代，止暴制亂靠這堆廢官幾近不可能任務。尸位素餐，「講咗嘢當做咗嘢」，若依然沒有人下台，社會怨氣再積累到沸點，無論藍黃都會站出來反政府，恐怕到時鄭若驊一死也難謝天下。