修例風波蔓延至今，未見有平息迹象。反對派提出的五大訴求中一個重要訴求是撤回「送中」修例，其實已經接受了。為何騷亂還未停止呢？有一說法，是「五大訴求」中還有另一重要訴求是成立「獨立調查委員會」，徹查警方在處理今次事件是否使用過分暴力。

修例風波至今已有四、五個月，受傷者過千，被捕者也數以千計。這是香港開埠以來規模最大、牽涉人數最多、傷者人數也是最多的一趟社會動亂，任何負責任的政府，相信都不可能否定成立「獨立調查委員會」，召開聆訊，找出真相，以助政府改善施政，避免重蹈覆轍。問題是這個「獨立調查委員會」何時成立，成員由誰擔任，調查甚麼內容？這三個問題需要先交代清楚。

「獨立調查委員會」何時成立，是關鍵性問題。現今社會騷亂未停，任何政府行動都可能受到攻擊滋擾，市民明確表達意見可能被暴民傷害。誰敢保證「獨立調查委員會」可以正常運作，出席聆訊的市民可以如實作供，不被攻擊、起底，或家人受到欺凌、威脅？社會暴亂一日不停止，社會秩序一日不恢復，立場公正不偏不倚的「獨立調查委員會」不可能運作。

「獨立調查委員會」成員由誰擔任這個問題不妨拿出來討論。不少人贊成由現任或退休大法官擔任，不過在這次的爭拗上法律界看來有一定偏倚，未能服眾。過去香港也曾有委任大學校長出掌「獨立調查委員會」的例子，可惜今次事件連大學校長也未能保持超然地位，或受學生攻擊、或被學生「收編」成為輿論批評目標。看來要找德高望重同時又不偏不倚者並不容易，可能找已經退休至今仍然能夠保持清譽的人比較合適。

成立「獨立調查委員會」，調查甚麼內容也是富爭議性問題。是專查警察無限制濫用暴力嗎？還是對整個暴亂事件展開全面性調查？警察是否使用過分暴力當然要查，整個運動如何開始，誰人策劃發動，背後的財政來源，人脈網絡，是否有外國政府和人員牽涉在內，也需要徹底清楚交代。

現今香港維持社會秩序，制止隨意破壞公共物資的，全賴香港警察。他們正在以血肉之軀面對高危局面不辭辛勞之際，為何突然有人放風，透露說可以考慮成立「獨立調查委員會」，專門調查警察暴行？他們是否打算把警隊幾個月來的汗水一筆抹去？

動亂還未結束，不可能現在便成立委員會聆訊，把維持現時社會秩序，保障政府繼續運作的警隊一概否定。放風者意欲何為？難道有人想警察叛變，讓香港進入無政府狀態，改由暴民管理治安，維持社會秩序？