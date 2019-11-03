中央三令五申止暴制亂，但全港十八萬公務員隊伍之中，聽命的僅得三萬警員，其他公務員不是事不關己，就是吃裏扒外，自己也淪為暴徒。單是這幾日，繼政務司辦公室助理文書主任於旺角非法集會被捕後，又有消防員涉襲警、非法集會、藏有攻擊性武器及違反《禁蒙面法》被捕。

至於一眾高官的態度，別說司局署長翹埋雙手話之你，即使是特首和警務處一哥亦不見得如何着緊。這就難怪，一場反修例風波竟然演變成一場奪權風暴，港府彷彿同反對派暗裏配合似的，香港唔死都難。

就以遍地開花的連儂牆為例，不僅有礙觀瞻，更引起無數血案，但有權執法的食環署、地政總署至今闊佬懶理。由食環署署長到食衞局局長，都以不涉衞生問題做藉口公然不執法，更有指食環署署長丈夫恰恰就是有份反政府的社福界高層人士。一個政府由外「黃」到內，效忠對象是不是中央政府心知肚明，怪不得暴亂沒完沒了。

部門有法不執也罷了，更離譜的是掉轉槍頭玩清算。中銀元朗分行飽受暴徒打砸燒，惟有自行圍起圍板自保，連這麼卑微的做法，都惹起地政總署極速發信要求拆除。在官地搞連儂牆，地政總署視若無睹；有官地被霸廿年，地政總署不執法，現在卻忙不迭向中資銀行開刀，這已不是矯枉過正，而是助紂為虐。

此外，傳聞DQ黃之鋒的選舉主任收到死亡恐嚇而入住安全屋之際，不旋踵即被踢爆其西貢住宅有僭建物。據聞該僭建物已向屋宇署申報，屬於無即時危險而記錄在案，早不踢爆遲不踢爆，是否政府內部有鬼，呼之欲出。

更不可思議的是，最近律政司頻頻出招禁這禁那，證明用以平亂的法律武器很多，為何要拖近五個月才出手？林鄭早前甚至揚言，若監警會的報告不能釋除公眾對警方的疑慮，不排除成立獨立調查委員會。何謂身在漢營心在曹，這就是人辦！