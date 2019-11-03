修例風波惹起警民連月衝突，不少示威者相信八月三十一日警察在港鐵太子站內曾打死人，近月海面發現浮屍，也幻想成是暴亂中的死者。

筆者身邊有一位走在前線的抗爭青年，他初時也深信此事，我問他：「那麼你相信在太子站內打死了多少人？」答曰：「三個。」我再問：「他們的父母親友為甚麼不去抗議呢？」答曰：「因為給滅聲了。」

我聽了笑一笑，暗暗佩服「黃絲」陣營的「洗腦機器」竟然厲害至此。但不打緊，天下事抬不過一個理字，只要肯耐心、理性地分析，總能說明白。我把問題具體化，假設自己就是「八三一」太子站內的抗爭者，也是神秘失蹤的一個。我問小伙子：「平素我會發表報章專欄，突然不見了人，報館、讀者會不哼聲嗎？」就算撇除在下是半個公眾人物，換了是個普通人，我問：「你跟老師相交多年，每個月都會通電話，我要是無故失蹤，甚至死因不明，你會當沒事發生一樣嗎？」「那肯定不會的。」對方答。

小伙子似乎有點明白了，我再換個角度跟他說：「又假設你是太子站的失蹤者吧，事後你爸爸、媽媽會不追究嗎？你在英國留學的妹妹會不吱聲嗎？政府能有本事將他們的嘴巴都堵住嗎？就算是我，一個你以前的老師，要是你真的在暴政下遭遇不測，我也不會就此作罷，不替自己學生討個公道的。」

楞小子漸漸想通了，他知道要是自己遭遇不幸，最起碼父母都會拚死替他討回公道，不是旁人輕易能滅聲的。有人說太子站內的死者可能是孤兒，親友不多，所以能把事情瞞住。但不是說被打死的人有三個嗎？恰巧三個都是孤兒？

人們又說中共最能管住百姓的嘴巴，真的嗎？那為甚麼「六四事件」三十周年，我們在鏡頭卻見到天安門母親們都到孩子的墳前哭訴呢？