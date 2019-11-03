香港已經不折不扣是個暴力城市！烈火暴行幾乎無日無之！霜降後，十一月的香港難得有幾日秋高氣爽，然而，反修例風波持續難平，警民衝突愈演愈烈，被捕人數已突破三千人，涉及嘅罪行對公眾嘅威脅程度更趨嚴重！

香港淪為危城，日前警方首次檢獲壓縮氣體燃燒爆炸品，一旦爆炸必對附近民居及市民構成嚴重生命威脅！而如今整個社會撕裂，一言不合大打出手已成常態！「私了」更是無日無之！日前一單「私了案」，竟出動到電槍！

有訟棍鼓吹嘅「暴力有時或可解決問題」，不但開花結果，多間大學學生都脅迫校長支持被捕學生，又要校長不理好醜一定要「譴責警察」，唉！經常拿「學術自由」唬人嘅大學卻如此粗暴干涉校長嘅言論自由，這不好笑嗎？一唔順超，就踩上校長室促校長對話！喂！𡃁仔，堂堂大學校長要屈服於你哋「吹雞」？連免於「被恐懼嘅自由」都冇？試問校長在學生心目中還有何地位？

港大學生要張翔校長對話。張翔電郵言明學生要找他傾談根本不需要「最後通牒」，期望本月內舉行一場師生論壇，一起探尋前路。然而，學生仍拒絕收貨，靜坐、噴字有之，這算「斯文」；激進勇武者，就衝上校長府，把欄杆、雪糕筒、竹枝等掛在大閘外，以示抗議！他們都算「克制」，否則再放一把火，咁歷經百年風雨嘅港大，要「明德格物」，恐怕無能為力也已！

一所原先是亞洲一流大學搞成咁，一句「違法達義」毀所有！老朽想起中國現代傑出史學家蒙文通，他指導研究生，上來先是兩句話。第一句引陸象山言：我這裏縱不識一個字，亦須還我堂堂地做個人；第二句則是蒙文通自己的信條：一個心術不正的人，做學問不可能有甚麼大成就。蒙文通所言，在一個衰世，禮崩樂壞，特別令人唏噓，依家大學生尊崇暴力，視人格如無物，邪成咁，點算？