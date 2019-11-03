英國下議院早前以四百三十八票對二十票，差不多一致通過英國首相約翰遜政府提出今年十二月十二日舉行大選，在上議院獲得通過後，再由英女王批准就能夠生效，這條提早大選的路似乎不會碰上甚麼難題。

英國大選應該是五年一次，但保守黨為了促成脫歐，在一六年脫歐公投後三年內，再度舉行大選，上一次由前首相文翠珊在一七年發動，若英國不是搞脫歐，亦不需用大選去換取更多議員支持，大選本應在二○年才舉行。

約翰遜的如意算盤，是期望新一輪的大選，能贏取更多下議院議席，這樣就可以在下議院為所欲為，不需要顧及最大反對黨工黨的威脅，也不用計較工黨提出來的交換條件。只要選後保守黨能夠增加多十個八個議席，就能控制整個下議院，絕對可以促成在明年一月三十一日歐盟定下英國脫歐的最後限期前，完成在國內所有相關議程，在歐盟限期前就能為英國脫歐。

不過，危機是不能不評估，英國透過大選去增加保守黨議席的做法存在的危機實在不少。如果約翰遜推動的大選跟上次文翠珊一樣，結果適得其反，損失一定數目的國會議席，那麼約翰遜首相職位隨時不保；另一個問題是，工黨若然贏得大選並在國會取得多數議席，由工黨重新與歐盟商談新的脫歐協議，該黨更會借助過去國民反對脫歐再提出另一次公投，迫使脫歐的時間推遲到明年六月或更遲。

另一個最易發生的危機是保守黨及工黨均無法取得下議院大多數議席，兩黨就需要花時間去找其他黨派「埋堆」爭取更多支持，保守黨能拉攏的必然是國會內支持脫歐的北愛所屬黨派，工黨亦會盡力拉攏蘇格蘭民族黨及自由民主黨，才能取得主導脫歐工作。可是最新又增加多一個美國危機，特朗普加入埋怨英國搞脫歐令兩國貿易有阻礙，更在保守黨及工黨之間說三道四，變數中再添變數。