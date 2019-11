黑色暴亂,牛鬼蛇神群現。這場抗爭的最大主力是本港八間大學及多間大專院校學生,他們把大學及院校空間當成集會、示威場地,不是塗得五顏六色,便是隨處封堵佔用,最離譜的是各自在院校發起「逼校長表態」活動,早前「暴大」中文大學校長段崇智已跪低,接下來理工大學、浸會大學、香港大學各自接招,校長們一一考牌,高下亦立見。

各大校長中,有兩人被指具紅色背景,他們是港大校長張翔及理大新任校長滕錦光。近五個月過去,兩人似乎游刃有餘,恰當應付了學生的政治挑機,還在段崇智的反面例子下,為自己及帶領的院校贏得不少掌聲。

早在黑色暴亂初期,張翔已被學生深宵包圍校長官邸,又上演過一幕通宵辯論。其後又在校內論壇上,與公民黨前主席兼前立法會議員梁家傑交手,他當時嚴斥對方引孫中山先生革命之例,認為「暴力有時或可解決問題」一語。相關影片其後走紅網絡世界,被視為港大人論港大革命者極重要的觀點。

不過,張翔的麻煩並沒過去,日前該校學生組成的一個關注組向他發最後通牒,要求港大亦像段崇智領導的暴大一樣發聲明袒護學生,張翔已回覆本月內召開論壇,陸佑堂前不日將有一場牽動港大及其他大學、甚至牽動黑暴及全港關注的一場激戰。

理大滕錦光也以有所堅持小贏一仗,該校早前舉行畢業典禮,有學生戴口罩接受學位頒授,作為主禮嘉賓的滕錦光在台上公然拒絕與戴口罩的學生握手,這個做法當然遭到學生批評,但理大校方一句「畢業禮是莊嚴而隆重的場合,校方期望所有畢業生尊重典禮」,已打發了批評聲音。

港大、理大的交手經驗顯示,校方只要有理有節、有根有據,便能走出被學生牽着鼻子走的陷阱。可惜,本地大學領導層的表現卻不一。

浸會大學學生會一員因購買雷射筆一事被捕後,校長錢大康便一直被學生要求介入,校內高層被包圍、與學生對話,類似活動幾度上演。錢的表現麻麻,他的處理方法與暴大差不多,同樣向學生會回應會去函警方了解,要求公正調查,但到底錢不像段崇智般高調發公開信、要求甚麼機制外調查云云。故浸大捱批的聲音亦略小。

另一捲入風波的是科大校長史維,近五個月來他的行動其實不少,曾經現身一次校內集會;但在八月尾與數百學生對話時,又因呼籲學生以「非自我毀滅的(not to be self destructive)方式」表達意見而為學界樂道。但史維的態度一直不明,該校學生近日再次在校內發起行動,要求史維及校方主辦的畢業禮更透明,學生認為史維近期作「龜縮」狀,因此科大的風波恐會繼續下去。

考牌結果怎樣呢?總分雖然還沒公布,但段崇智似乎成了最大輸家,其他幾間大學校長出招雖各異,但起碼沒有全面向威逼的學生下跪,最重要的是,最少把大學的教育、學術及校譽,放在校長本人及學校領導層個人麻煩之先。

大學之道,在明明德,香港人都上了難得的一課。