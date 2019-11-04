世界視線：美大選經濟優先　反恐牌效用成疑

在最近的競逐連任造勢大會上，特朗普最常提起的，除了民主黨人發起彈劾「獵巫」行動，可能便是美軍特種部隊擊殺極端組織「伊斯蘭國」領袖巴格達迪，特朗普競選團隊甚至以此為題材製作競選宣傳廣告。

日前在密西西比州舉行的一場集會上，特朗普除了繪影繪聲地講述巴氏就擒的經過，還不忘投訴媒體的雙重標準，聲稱如果他是民主黨人，擊殺巴氏的新聞起碼會被報道幾星期，但現在卻遭到冷處理，只談論一、兩天便消失得無影無蹤。

特朗普欲打反恐牌博連任，但專家們普遍對此大潑冷水。首先，巴格達迪在美國的「知名度」跟「恐怖大亨」拉登相比，完全不在同一個檔次，後者策動「九一一」恐襲，造成數以千計人命傷亡，震動全國上下，在往後的十年裏，拉登成為美國必欲除之而後快的頭號敵人。反觀巴格達迪，其領導的伊斯蘭國雖然一度在敍利亞和伊拉克橫行肆虐，但對美國人來說畢竟太遙遠，加上死的又不是同胞，不痛不癢，難怪有人打趣說，普通百姓能否搞清楚「巴格達迪」跟「巴格達」的分別，也成疑問。

綜觀美國總統選舉歷史，選民最關心的始終是眼前的一畝三分地，外交從來不是決定投票意向的關鍵因素。最經典的例子是老布殊，當年他挾着第一次波斯灣戰爭的勝果，滿以為第二個任期手到拿來，最終卻因國內經濟狀況不佳以及違反競選承諾加稅，飲恨於政壇新手克林頓。奧巴馬沒錯是以擊斃拉登作為主打政績之一，但一般認為他的勝選只是因為其對手羅姆尼實力太弱之故。更何況，華府從敍利亞倉促撤軍，隨時令伊斯蘭國死灰復燃，該組織若在大選前成功發動大型恐襲，殺死巴格達迪的「成就」將變得毫無意義。

對於上述分析，特朗普及其團隊不可能不清楚，問題是特氏能拿得出手的政績寥寥可數，在彈劾危機水浸眼眉的情況下，連在電視上公開朗讀與烏克蘭總統電話通話紀錄以證清白的怪招也想得出來，可見特氏為拚連任，已到了病急亂投醫的地步。