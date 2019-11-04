正論：禁而不止刑罰侮　蒙面暴徒照上街

「求而不得，則威日損；禁而不止，則刑罰侮；令而不行，則下凌上。」《禁蒙面法》實施一個月，暴亂不但未有止息，反而愈演愈烈，每星期都有大批黑衣蒙面暴徒上街打砸搶燒，昨日暴徒更發起「七區行街」，到處大肆破壞，瘋狂「私了」。事實證明，港府一味綏靖投降，止暴制亂無心無力，法律被人藐視，禁令形同一紙空文，香港淪為罪惡淵藪，說到底是咎由自取。

港府在反修例暴亂爆發四個月後才引用《緊急法》頒布《禁蒙面法》，本已姍姍來遲，結果甫實施即爆出前所未見的暴力破壞，暴徒名正言順將暴力升級，將香港攪得周天寒徹。單是這兩日，蒙面暴徒在港九新界投擲汽油彈、擺放土製炸彈、打砸店舖、「私了」市民，連新華社都遭殃，昨日更有區議員被咬甩耳朵繼而激起連場血鬥。事實擺在眼前，港府以為《禁蒙面法》能夠止暴制亂，顯然只是一廂情願。

數字最能說明問題。上月五日至同月二十四日，即實施禁令首二十日，一百九十八人涉嫌違反《禁蒙面法》被警方拘捕，被捕者每日不足十人，真正落案起訴更只有寥寥二十人。相對於每次暴亂都有成千上萬的蒙面暴徒上街，被捕人數所佔比例小得可憐，禁令連𢱑痕也做不到，遑論平息暴亂。正如學者指出，《禁蒙面法》最高罰則不過入獄一年及罰款二萬五千元，暴動罪最高則可被判監禁十年，哪條法例阻嚇力更大清楚不過，與其執着於禁止蒙面與否，不如將暴徒一律控以暴動罪。

禁令之所以淪為廢紙，說穿了是執政者的問題。毛澤東說過，「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」，偏偏林鄭政府反其道而行，在暴亂不久即擺出投降姿態，既無戰略更無戰術，暴徒圍政總、圍警總都不發一言，卒之壯大了暴徒的膽。更不堪的是，《禁蒙面法》甫一實施，林鄭即忙不迭向暴徒及反對派大派「定心丸」，揚言現時並非緊急狀態，無計劃再藉《緊急法》頒布其他法例。行軍作戰最忌被人參透虛實，港府卻自揭底牌，無異於說明禁令只是虛晃一槍。

可以看見，儘管中央三令五申止暴制亂，但由政府高官到部門首長再到公務員皆當成耳邊風，十八萬公僕之中，只有三萬警員苦苦支撐，事倍功半就是必然結果。最令人側目的是，有公務員和紀律部隊人員知法犯法，自己也充當暴徒，不僅政務司司長辦公室助理文書主任涉非法集會被捕，消防處更是縱暴「重災區」，日前有消防員涉嫌違反《禁蒙面法》及襲警等罪名被捕，又有九十名消防員在網上發布不當言論受查，簡直烏煙瘴氣。至於遍布十八區的連儂牆引發無數血案，有權執法的食環署和地政總署一直置若罔聞，地政總署反而對中資銀行以圍板自保加以「追殺」，極速要求拆除，黑白顛倒，助紂為虐，香港之敗正是由官邪也！

更須指出，律政司最近頻頻申請禁制令禁這禁那，先是禁制網民將警員及其家屬「起底」，繼而禁止網民發布煽動暴力言論，證明止暴制亂的法律武器不少，卻遲遲不出手，拖到現在才出手，可謂咄咄怪事。所有反動力量必須消滅於萌芽狀態，一旦坐大了就難以收拾，觀乎《禁蒙面法》形同虛設，這些禁制令能有例外嗎？

事實上，《緊急法》還有很大的應用空間，本港對上一次引用是六七暴動時期，當時港英政府頒布多項緊急法令平息暴亂，包括禁止遊行集會和示威抗議、禁止非法廣播、嚴禁張貼煽動性傳單、授權警方進入屋宇搜查及拘捕可疑人物等。近一些的例子，倫敦最近為了制止極端環保分子示威，引用《1986年公共秩序法》強力鎮壓，結果亂事很快便告平息，證明「治亂世，用重典」是顛撲不破的真理。英國人做得到，香港人做不到，港人治港徹底失敗，寫在牆上。

當然，中央由剛開始的錯判形勢，支持林鄭的投降路線；到一度擺出強力鎮壓姿態，又是武警演練又是傳出解放軍入城；到現在無所作為，一味蒼白無力地譴責，投鼠忌器，畏首畏尾，不僅令愛國愛港的市民失望，更被反對派和暴徒視為紙老虎。隨着愈來愈多中資銀行和商舖被毀，暴徒反中仇共的旗幟極之鮮明，中央繼續坐視不理，同姑息養奸有何二致？

說到底，世不患無法，而患無必行之法。香港淪落至此，不是缺乏法律武器，不是缺乏鎮暴資源，而是缺乏有承擔、有魄力、有決心、真正效忠一國的執政者。林鄭政府根本無心止暴制亂，由高官到公僕皆身在漢營心在曹，律政司甚至為反對派提供司法保護傘。在這樣的情況下，法律武器根本不能發揮作用，這是「一國兩制」之下香港的現實，也是香港的悲哀。