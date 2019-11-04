神州觀察：長期貧病無人理　全面小康怎實現

內地政府近年投入大量資源推進扶貧工作，並將之作為重要的戰略任務來抓，目標是於二○二○年之後實現全面小康，承諾不會讓一個貧困人口掉隊，志向堪稱高遠。然而在現實中，不少三餐不繼、貧病交加的人卻仍處於孤立無援狀態，政策的陽光總也照不到他們身上，扶貧路上究竟拋棄了多少人，只有天知道。

貴州省一名大三女學生因父母早亡，只靠政府提供的每月三百元低保維生，並需省吃儉用供患病弟弟治病，多年來需以饅頭或辣椒拌白飯充飢，每日消費不過兩元，以致長期營養不良，二十幾歲人瘦至只有二十幾公斤重、一米三幾的身高。如今更是病魔纏身，需入院做手術，惟高昂的手術費令其卻步，一再表示想放棄治療。

幸得有心人支持鼓勵，助其在網上發起愛心捐款，亦令其悲慘遭遇曝光，社會各界高度關注之餘更紛紛伸出援手，很快便籌足所需費用。當地民政部門隨即啟動急難救助程序，女生所在學校亦決定免除其學費及提供生活資助，老師同學相繼發起捐款救援行動。百感交集之下，當事女生用三日時間寫就一封長長的感謝信，慨嘆自己如同被長期丟進黑夜裏，終於重見陽光。

女生此言堪稱道盡心聲，同時亦道出一個令人無奈的現實：內地扶貧工作仍然問題重重，有多少真正需要幫扶的貧困家庭一再被忽略？又有多少與之面臨同樣絕境的人繼續被拋棄在黑暗之中，甚至永遠見不到陽光？正如有網友所言，「是這個社會對不起他們」，可謂一語中的，試問在本次事件曝光之前，當地政府究竟為該女生做過哪些幫扶工作？學校方面又是如何對其視而不見？人都瘦成皮包骨，還有個患病弟弟亦無人問津，事件一曝光，就全部跳了出來，做騷速度倒是快！

可以見到，當局近年在扶貧問題上沒少下工夫，尤其為避免以往的扶貧造假、走過場等亂象而提出精準扶貧概念，又是建檔立卡，又是訊息聯網，每每要求挨家挨戶摸清情況，一個都不能少。一些地方根據實際經驗還總結出一套套特殊扶貧策略，欲使工作做得更「精準」，結果還是表面文章居多，像貴州省民政部門就曾揚言，已讓社會救助成為當地社會保障的最後防線和安全網；在今年初啟動的「健康扶貧」動員會上，貴州當局亦信誓旦旦表示不會讓一個群眾因健康而掉隊，難道本次事件中的女生是自己逃走的？

走過場易，做實事難，這已是內地社會通病。當局早前再次誇下海口，說今年底會讓九成半人口全面脫貧，再經過明年一年的努力，讓中華民族千百年來的貧窮問題徹底解決，成與不成，哪需要猜。