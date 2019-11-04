功夫茶：巧立名目搞環保　無痕行山一味吹

愛在深秋，香港一年難得有短暫嘅秋天，正所謂秋高氣爽，最好梗係約埋三五死黨，一起郊遊或者到郊野公園燒吓嘢食，點都好過留喺市區吸催淚煙啩？嗱，講開秋天，關於秋天嘅詩詞歌賦，十日十夜都講唔完！蕭蕭遠樹疏林外，一半秋山帶夕陽，認真靚到暈，之不過，功夫茶特別鍾情毛澤東描寫嘅秋天。

功夫茶欣賞佢嗰種戰士胸襟同埋英雄氣概，試吟幾句：看萬山紅遍，層林盡染；漫江碧透，百舸爭流。鷹擊長空，魚翔淺底，萬類霜天競自由。嗱，香港嘅秋天，肯定冇咁嘅氣勢，限於地理環境，睇唔到「萬山紅遍」，之不過，登高望遠，天上浮雲如白衣，斯須變幻為蒼狗，都係一種意境啊！

各位街坊，最殺風景嘅係，見到一大堆垃圾隨風亂舞啫，咁就乜嘢心情都冇晒！呢，原來香港人都不屑做「清潔龍阿德」，依然冇乜公德心，鍾意周圍拋垃圾！喂，阿哥，並非功夫茶作大，有環保團體公布調查，發現有接近七成受訪者都曾喺郊遊時製造垃圾。調查發現，頭三位最多受訪者製造嘅垃圾為紙巾、食物包裝及膠袋，平均每次郊遊都會製造一至兩件咁啦。

講真，功夫茶憑常識及直覺都知，荒郊野外，無人會顧及舉頭三尺有神明，拋吓紙巾、食唔晒嘅食物隨手棄之，好出奇咩？「不欺暗室」，咪講笑啦！這裏是香港，這裏不是日本！講到自律呢家嘢，日本人做得到，所以佢哋嘅街頭冇垃圾桶都冇人亂拋垃圾，但並不表示港人都做得到吖！

香港搞環保，至叻大隻講，廢官一個二個聲大大，冇貨賣！垃圾膠袋徵費，環境局局長黃錦星有頭威冇尾陣！依家輪到環境局副局長謝展寰秉承「隨口噏當秘笈」呢招講就天下無敵、做就有心冇力嘅傳統，佢老哥呼籲市民遠足後帶走自己嘅垃圾，實現「無痕行山」喎！口號多多，功夫茶仲以為搞滅蚊行動添，「預防登革熱，齊來把蚊滅」，行山就唔會身痕兼惹上蚊疾！

哈哈哈，原來不是那麼一回事！家陣官老爺搬走晒郊野公園啲垃圾桶，淨係廢噏一句「無痕行山」，之前又冇乜宣傳，唔通官老爺當正自己係神，你講市民就有心靈感應，話「無痕」就會將啲垃圾乖乖帶回家咩？唉，之前又搞天價防野豬垃圾桶，有用咩？家陣只係搞到行山人士想丟垃圾而冇垃圾桶咋。

要源頭減廢，又豈能一步到位？宣傳冇做，教育欠奉，你估官僚一味自我感覺良好，郊野公園就見唔到垃圾？功夫茶警告你哋班廢官，巧立名目搞環保，遲吓垃圾圍城，只會令你哋周身更加痕！