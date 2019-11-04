物壞蟲生，俗壞奸生。中文大學校長段崇智在學生威逼恐嚇之下跪低，發表聲明譴責「警暴」，其他大專院校學生有樣學樣，紛紛要求校長進行政治表態，並要求與校方公開對話。如何對話？港大學生發出最後通牒定下「死線」，儘管校長以電郵答應月內舉行一場師生論壇，但學生依然拒絕收貨，部分人闖到校長室靜坐及塗鴉，部分人更衝上校長府，把欄杆、雪糕筒、竹枝等掛在大閘外，這根本是公然恐嚇，哪是甚麼公開對話。

最離奇的是，不少鬧事者身穿黑衣、戴口罩、全身嚴密包裹，弄得好像恐怖分子似的，他們到底是不是大學生，只有鬼才知道。這班人口口聲聲爭取民主公義，理應光明正大才對，為何鬼鬼祟祟？為何不敢以真面目示人？在一片歪風邪氣之下，連一向比較平靜的科技大學也不再平靜，有班學生日前闖到校長辦公室鬧事，要求和校長「對話」，言行粗鄙不堪，簡直辱沒了「科技」兩個字。香港知專設計學院的學生更野蠻，不僅圍堵指罵院長，更在校內大肆破壞，甚至縱火焚燒院長室，簡直無法無天。

難怪有人說，部分大專生的行為比黑社會更恐怖。黑社會有時還會講點道義，還懂得尊重前輩，而部分大專生既沒有是非觀念，也不懂得尊師重道，更不知何謂道義。港府教育開支年年增加，一年超過千億港元，在各項公共開支中佔據首位，但教育質素反而不斷下降，培養出來的竟是這種蠻不講理的學生，納稅人的錢花得冤枉還在其次，年輕一代被毀才是最大的問題。有人要求對未來主人翁「網開一面」，誰又能對香港「網開一面」？

自作孽，不可活。各大專院校被學生鬧得烏煙瘴氣，管理層狼狽不堪，不是遭圍堵，就是被謾罵，一切都是咎由自取。學生無理取鬧，校方不敢直斥其非，反而曲意逢迎，甚至跪低投降，這與助紂為虐又有甚麼分別！