政府引用《緊急法》制訂禁蒙面法，盼可有助止暴制亂，可是效果不彰，示威者萬聖節更打正旗號搞面具遊行，外界指遲來用《緊急法》，立法失去最好的時機而又不夠徹底，有權拉人封網站甚至遞解出境，但特區政府怯洋懼外，害怕國際輿論，又怕影響國際金融中心地位，到喉唔到肺，又是在浪費時間。

反修例風波其實已演變成追究警方涉嫌濫暴濫權，引發更激烈的示威衝突，網上起底及威脅要傷害警察及其家人的言論數之不盡。律政司一直按兵不動，等了近五個月，日前突然入稟申獲臨時禁制令，阻止網上發布煽惑他人使用暴力傷人及刑毀，目標顯然是示威者經常使用的網上平台如連登及Telegram等。

法律界指禁制令範圍廣闊，但執行上有其局限，因為難以證明有人因為相關訊息而去做暴力傷人刑毀行為，例如在網站教人做炸彈，但其實搜尋工具上也有海量同類訊息，難道全部都告上法庭嗎？

現時的法例其實與禁制令很大程度重疊，臨時禁制令某程度上是姿態多於實際，讓市民知道互聯網並非無王管，犯法行為必然有後果，一定可以捉到。泛民主派便借機指該禁制令是網禁先兆，斥責政府做法令香港資訊流通受到威脅，影響香港作為自由市場和金融中心的地位。「賊喊捉賊」是反對派一向伎倆，司空見慣，這幫亂臣賊子有龐大律師團隊做軍師，擅長走法律罅，指使年輕人犯法，自己不用出手，禁令不能傷他們半分，唯一影響是少了宣傳渠道，對其奪權陰謀造成障礙，但當然不會因此而打消主意。

「道高一尺，魔高一丈」，網民已經用代號去宣傳暴力行動，例如叫人不要打警察，實際是反話，同道中人心領神會，但又難以入罪，諸如此類，只能嘆禁令實在來得太遲，當一切已成風氣，入心入血，便難以逆轉了。