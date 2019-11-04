上月底一場警方四點鐘記者會，一名女記者甫進入會場即影后上身大吵大鬧，既拿出電筒照射台上警員，又七情上面大聲朗讀抗議警方濫暴的台詞，記者會一度中止，部分「黃媒」記者一起離場抗議。毒果報事後煞有介事聲稱，將杯葛日後所有警方記者會，但「依舊會循既有途徑向警方查詢需要問的問題」。其實杯葛就應杯葛得徹底，橫豎毒果作新聞也非今日的事，以後繼續作古仔好了。

說回那名「女記者」，入場時向警方揚一揚記者證，訛稱為CNN記者，警方要求出示記者證只拿出香港記協發出的會員記者證，翌日四出受訪則自稱自由身，連身份也是一時一樣，證明說話無句真。警方事後向CNN查詢，對方證實該女子並非僱員，有人明顯講大話兼有行使假文書之嫌，警方應保留追究權利。

最蹊蹺的是，該「女記者」不僅得到毒果報背書，香港記協還多次為她撰文反駁外界對其身份的質疑，如果說背後是一場大龍鳳，目的是煽動傳媒一起杯葛警方記者會，要警方滅聲，沒此可能嗎？毒果和記協的關係千絲萬縷，記協高層與漢奸黎過從甚密，他們用盡手段打擊警方，讓傳媒報道更一面倒，更有利奪權。

香港之所以亂成這個地步，太多黑白顛倒的黃媒、黑記正是原因之一。選擇性報道已算小兒科，更討厭的是在暴亂現場阻礙警方執法，將相機當成武器為暴徒作出掩護。綜觀全世界的傳媒從業員，絕對沒有像香港「黑記」那樣與執法者為敵的，西班牙加泰暴亂也沒看見。

最近香港記協又放出風聲，指港府有意實行記者登記制，日後所有官方採訪都要由港府統一派發記者證。儘管港府否認，但記協樂此不疲大做文章，早前才對會員進行民意調查，無非要製造港府打壓新聞自由的假象。其實除了假記者，此舉對正式傳媒從業員沒有影響，記協無風起浪，原因是甚麼，還不清楚嗎？