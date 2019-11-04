英國《金融時報》曾傳出消息，說中央打算在明年三月前撤換特區行政長官，有建制派的當紅議員聞訊後，忙不迭大肆炒作，說北京頻頻遣人向他諮詢換特首之事，間接把自己吹捧成香港的政壇大老。

不過，在兩個多月前，這位政壇大老還言之鑿鑿，說收到可靠消息，中央已經定下死線，要求特區在九月一日之前必須平息反修例風波。傳聞一聽而知漏洞百出，其時本欄便大膽抬槓，指莫說九月一日，就連十月一日也不可能是死線，北京只會繼續用「拖字訣」。如今已到十一月了，考諸事實，不正是如此？

也有一位建制派元老，曾在我和一幫人面前煞有介事，說他肯定反對派提出的「五大訴求」，京港政府一步也不會讓。上述「高見」發表之後不過幾個星期，特區政府便宣布撤回修例工作。元老被打臉後卻沒有感到不好意思，如今又四出奔走，為更換特首一事而鼓動風潮，但願他今次不會再站錯邊吧。

這些年來，筆者常活在不明白裏，我不明白為甚麼由政壇元老到網上知名政評人，對時局判斷會不停出現嚴重偏差，更不明白為甚麼很多人錯了就像沒事一樣，下一次又大言炎炎地繼續指點江山。

我想談的是專業態度問題，以本欄為例，當然也曾判斷出錯，例如五月時我輕信美國總統特朗普之言，以為中美兩國即將簽訂貿易協議，後來協議臨時拉倒，這便是徹頭徹尾的誤判，錯在過分樂觀。此事在下深以為愧，在這個園地已提過兩次，今番是第三次作自我檢討，提醒自己日後論事，須審慎為之。奈何今日的香港，我這種態度即近於庸人自擾。但見由從政者到政評人，由股市分析員到樓市專家，不少人都輕言妄談，一錯再錯而不以為恥，下次又提出更大膽的斷言。相對之下，在下可說是滿肚子的不合時宜。