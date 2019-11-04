止暴無能，制亂無方，堪稱今日特區政府之最佳寫照！

每次打開電視機，撲面而來的就是暴火烈燄，然後是催淚煙瀰漫，再就是蒙面黑衣人堵路、縱火、破壞，之後是速龍小隊驅趕。香港不是敍利亞，卻更勝敍利亞！剛過去的周六，又有巧立名目嘅「區議會選舉候選人聚會」，結果演變成逾千人維園聚集，黑衣人怒拆足球場龍門架做防線，又掟花盆出馬路築路障。最終防暴警察發射催淚彈驅散，維園足球場淪為反修例示威戰場！唉，連維園也硝煙瀰漫，草木含悲，鳥飛不下，維園還是個市民遊玩嘅好地方嗎？依然是月上柳梢頭，喁喁細語、談情說愛嘅佳人有約之地嗎？

香港已經變成鬼域之城，奄奄一息，叫人怎麼好好過日子？然而，特首林鄭月娥每日守在禮賓府，奢談中央政府支持佢繼續依法施政，佢有信心「止暴制亂」。老朽只能苦笑，難道死撐就會夢想成真？

暴徒繼搗亂西環中聯辦之後，上周六位於灣仔皇后大道東嘅新華社香港分社更首次成為襲擊目標，玻璃門被打爆，又被掟汽油彈縱火，受到嚴重破壞！「一國」一再受辱，禮賓府的主人試問顏面何存？林鄭月娥管治無能，盲嘅都睇到啦！

事實上，反修例示威暴亂持續近五個月，陸續有公僕參與非法活動被捕，尤其是消防處更是亂象叢生，近日又被揭多達九十名消防員因為網上言論不當而需要接受紀律調查，也就難怪官媒也炮轟佢哋背棄原則，未恪守堅守法治、政治中立等基本信念，實屬「吃飯砸鍋」！真是一語中的。

古時齊侯問於晏子曰：為政何患？晏子曰：患善惡之不分。公曰：何以察之？對曰：審擇左右，左右善，則百僚各得其所宜而善惡分。今林鄭連十八萬公務員都管唔掂，善惡不分，特區風雨飄搖，豈是無因！