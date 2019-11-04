第五代流動通訊5G變成美國在國際舞台限制中國發展的棋子，上演了一套中國積極推動5G建設，美國就加大力度阻攔堵塞中國輸出5G技術的好戲。美國為了增添攔阻中國對外發展5G技術，不惜透過美國政府設置更多路障，眾議院外交事務委員會日前全票通過「應對中國在5G網絡和標準制訂方面日益擴大的影響力」議案，構建了當前國際經濟及軍備競爭舞台上另一個通訊領域的競爭。

中國正全力投入在不同城市建設5G網絡系統及基站，美國亦忙着在國際上防範中國利用5G技術去增加影響力。美國電訊商其實並不介意輸入中國的5G技術，因為最終這套新一代通訊系統也要在社會建立，美國政府卻多番阻撓，變成錯失在5G促進發展社會道路的競爭機會。

中美兩國對5G構建的通訊功能基本是南轅北轍，美國總是認為中國強力推動5G技術是為了透過這套系統獲取更多國家的不同情報，所以要盡辦法阻止中國輸出5G技術到別的國家；相反，中國加速發展5G技術是服務於發展，考慮的是如何做到通訊便利百姓的生活，推動社會進步和經濟發展，根本從來也沒有企圖借助在國際發展5G去攬權圖利。

十月三十一日，內地三大運營商中國移動、中國聯通及中國電信正式啟動5G商用，5G技術走進普羅內地人生活中，是具有極大的促進社會進步意義，更有不少內地人認為5G對人類生活、經濟、生產帶來新的革命成果，相等於蒸汽機和電力，可見5G通訊的重要性。

試想一下，如果月花約二百元就可以享用5G流動通訊，對訊息流通及經濟發展是何等重要，上海就趁本月初在當地舉行的國際進口博覽會推動5G通訊，設置超過三百個基站提供5G網絡服務，這種做法顯然是北京政府期望在國際博覽時介紹5G服務，利用促進生活的巨輪，去突破美國聯同盟國對5G技術的堵截及限制。